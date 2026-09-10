به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه در مراسم روز ملی صنعت و معدن با حضور استاندار کرمانشاه و نمایندگان مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، عبدالوهاب سهلآبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، با قدردانی از حضور مسئولان، صنعتگران و معدنکاران اظهار کرد: صنعتگران و تولیدکنندگان کشور در شرایط بسیار سخت اقتصادی و با وجود مشکلات متعدد همچنان پای کار تولید ایستادهاند.
وی افزود: در شرایطی که کشور با مسائل مختلف اقتصادی و آثار جنگ مواجه بوده است، صنعتگران و تولیدکنندگان با تابآوری خود اجازه ندادند چرخه تولید متوقف شود و این ایستادگی شایسته قدردانی است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به نقش صنعتگران در دوران جنگ گفت: جامعه صنعتی و معدنی در جریان این حوادث نیز آسیبهای مادی و انسانی متحمل شد و تعدادی از کارگران شریف و زحمتکش خود را از دست داد، اما واحدهای تولیدی حتی در چنین شرایطی نیز به فکر بازگشت به فعالیت و ادامه تولید بودند.
سهلآبادی تصریح کرد: امروز برگزاری مراسم روز صنعت و معدن فرصتی است تا به جامعه جهانی نشان دهیم قدرت صنعت و تولید در کشور به جایی رسیده که میتواند در عرصههای مختلف نقشآفرینی کند و صنعتگران نیز با وجود همه مشکلات، به مسئولیت خود در قبال کشور پایبند هستند.
وی با اشاره به صدور پروانههای بهرهبرداری صنعتی و معدنی در استان کرمانشاه طی یک سال گذشته گفت: صدور بیش از ۱۰۰ پروانه بهرهبرداری در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلات متعدد مواجه بوده، نشان میدهد تولیدکنندگان با وجود دشواریهای اقتصادی همچنان ایستادهاند و برای ادامه فعالیت تلاش میکنند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه با انتقاد از مشکلات تأمین انرژی واحدهای تولیدی اظهار کرد: صنعت کشور سالهاست با مشکل تأمین برق مواجه است و استمرار این وضعیت فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد میکند.
سهلآبادی افزود: تولید فولاد به برق، آب و گاز نیاز دارد و بدون تأمین پایدار زیرساختهای انرژی نمیتوان انتظار داشت واحدهای صنعتی با ظرفیت مناسب فعالیت کنند. تولیدکنندگان کمبود انرژی را درک میکنند و در این سالها نیز آن را تحمل کردهاند، اما باید برای حل ریشهای این مشکل اقدام شود.
وی با اشاره به پیگیری مشکلات برق در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: جلساتی در این زمینه برگزار شده و تولیدکنندگان انتظار دارند وعدههای مربوط به تأمین برق عملیاتی شود تا واحدهای تولیدی بتوانند با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین به افزایش هزینههای تولید اشاره کرد و گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی با افزایش قابل توجه هزینههای خود مواجه شدهاند، در حالی که بازار آنها نسبت به سال گذشته شرایط بهتری پیدا نکرده و حتی در برخی بخشها کاهش تقاضا نیز وجود داشته است.
سهلآبادی یکی دیگر از مشکلات جدی تولیدکنندگان را مسائل ارزی دانست و تصریح کرد: تولیدکنندهای که برای صادرات فعالیت میکند، با مشکلات متعددی در زمینه تأمین ارز و بازگشت ارز حاصل از صادرات مواجه است و این مسائل میتواند هزینه تمامشده تولید را افزایش دهد.
وی ادامه داد: تولیدکنندگان برای خرید ارز و تأمین مواد اولیه با دشواری مواجه هستند و فاصله زمانی میان درخواست و دریافت ارز نیز در شرایط تورمی، کاهش ارزش پول و افزایش هزینههای واحد تولیدی را به دنبال دارد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به مشکلات تأمین اجتماعی و درمان کارگران گفت: صنعتگران ضمن پذیرش مسئولیتهای قانونی خود در قبال تأمین اجتماعی، انتظار دارند این مجموعه نیز در شرایط سخت اقتصادی همراه تولیدکنندگان باشد و مشکلات کارگران و واحدهای تولیدی با نگاه حمایتی بیشتری دنبال شود.
سهلآبادی همچنین افزایش هزینه دارو و درمان را از دیگر دغدغههای جامعه تولید برشمرد و گفت: افزایش هزینههای زندگی و درمان در کنار رشد اجارهبها و سایر هزینههای بنگاهها، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و کارگران وارد کرده است.
وی تأکید کرد: با وجود همه این مشکلات، صنعتگران کشور همچنان برای حفظ تولید و اشتغال تلاش میکنند و نباید اجازه داد فشارهای اقتصادی موجب تعطیلی واحدهای تولیدی و از بین رفتن فرصتهای شغلی شود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به دیدار خود با رئیسجمهور گفت: مسائل صنعتگران به صورت صریح و شفاف در حضور رئیسجمهور مطرح شد و پس از آن نیز جلسهای با حضور وزیر نیرو، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون اجرایی رئیسجمهور برگزار شد تا مشکلات بخش تولید مورد بررسی قرار گیرد.
سهلآبادی خاطرنشان کرد: صنعتگران و تولیدکنندگان با وجود تمام دشواریها پای کشور ایستادهاند و تا زمانی که توان و نفس دارند، برای حفظ تولید، اشتغال و اقتصاد کشور تلاش خواهند کرد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت جدی از بخش تولید گفت: صنعتگران و کارگران فقط فعالان اقتصادی نیستند، بلکه بخشی از سرمایه اجتماعی و اقتصادی کشور محسوب میشوند و حمایت از آنها باید در اولویت تصمیمگیریهای اقتصادی قرار گیرد.
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