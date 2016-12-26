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۶ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۵۳

رئیس جهاد کشاورزی استان بوشهر خبر داد

توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری گوجه فرنگی در استان بوشهر

توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری گوجه فرنگی در استان بوشهر

بوشهر - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری گوجه فرنگی در استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی منوچهری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان بوشهر از قطب‌های تولید گوجه فرنگی در کشور است که بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی این استان زیر کشت گوجه فرنگی رفته است.

وی با اشاره به برداشت حدود ۲۰۰ هزار تن محصول از مزارع گوجه فرنگی استان بوشهر خاطرنشان کرد: امسال پیش‌بینی برداشت حدود ۵۶۰ هزار تن محصول گوجه فرنگی از مزارع استان بوشهر صورت گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر به آب و هوای مناسب استان بوشهر برای تولید محصول گوجه فرنگی اشاره کرد و افزود: شهرستان‌های دیر، دشتی، دشتستان و کنگان و جم در عرصه تولید گوجه فرنگی فعالیت دارند که بیشترین محصول مربوط به شهرستان دیر است.

وی از توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی در استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: در شهرستان‌های دیر و تنگستان کارخانه تولید رب گوجه فرنگی هر یک با ظرفیت روزانه ۵۰۰ تن راه‌اندازی خواهد شد.

منوچهری افزود: امسال با مصوبه وزارت جهاد کشاورزی، خرید حمایتی محصول گوجه فرنگی از کشاورزان استان بوشهر انجام شد و مراکز خرید محصول از کشاورزان راه‌اندازی شد.

کد مطلب 3860305

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