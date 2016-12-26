به گزارش خبرنگار مهر، جواد زنجانی ظهر دوشنبه در جلسه شورای مشورتی ایثارگران شهرستان اردبیل تصریح کرد: برنامه‌های متعددی در دهه فجر امسال به منظور تکریم جایگاه شهدا پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در روز ۱۲ بهمن در تمامی مدارس شهرستان زنگ انقلاب نواخته می‌شود و همچنین مراسم مهمانی لاله‌ها در بهشت فاطمه با حضور اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

فرماندار اردبیل بخشی از برنامه‌های این ایام را دیدار با خانواده شهدای انقلاب و شهدای حرم عنوان و اضافه کرد: علاوه بر این بازدید دانش آموزان از موزه شهدا پیش‌بینی شده است.

رئیس شورای مشورتی ایثارگران شهرستان اردبیل به برگزاری یادواره شهدای فصل پاییز و شهدای عملیات والفجر ۸ اشاره کرد و گفت: در عین حال برگزاری مسابقات ورزشی در بین ایثارگران پیش‌بینی شده است.

وی به حضور جانبازان در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن اشاره کرد و افزود: در عین حال نشست ایثارگران با مسئولان استانی برگزار خواهد شد.

فرماندار اردبیل در خصوص مشکلات استخدامی ایثارگران نیز اضافه کرد: به دلیل اینکه استخدام از طریق ادارات کل استان انجام می‌شود، لازم است رعایت سهمیه ۲۵ درصدی استخدام ایثارگران و سه‌درصدی استخدام معلولان رصد شود.

زنجانی متذکر شد: انتظار می‌رود هر دستگاه متخلفی به ماده ۱۶ بازرسی معرفی شود؛ چرا که رعایت سهمیه استخدام یک الزام قانونی است و در آزمون‌های استخدامی نیز قید می‌شود.