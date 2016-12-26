تصادف تریلی با پراید در قم ۲ کشته برجای گذاشت/ وقوع ۷ حریق

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ۲۵ حادثه آتش نشانی طی ۴۸ ساعت گذشته در قم انجام شد که ۲ فوتی برجای گذاشت.

وی گفت: حوادث بوقوع پیوسته طی این مدت شامل هفت مورد حریق، پنج عملیات نجات و همچنین ۱۳ عملیات ایمن سازی می‌شود.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم عنوان کرد: حریق های به‌وقوع پیوسته شامل حریق کپسول گاز مایع، ۲ حریق مغازه، حریق انبار چوب، حریق درخت، حریق منزل و حریق کنتور برق می‌شود.

وی بیان کرد: نجات‌های انجام گرفته توسط ماموران آتش نشانی شامل محبوس شدن داخل آسانسور، محبوس شدن در چاه، واژگونی خودرو، محبوس شدن داخل منزل می‌شود.

جعفری در ادامه به حادثه تصادف امروز صبح در جاده قدیم قم - تهران اشاره کرد و گفت: در این حادثه که بعد از مجتمع غزال و ابتدای کارخانه مرغ بهاران به وقوع پیوست، یک دستگاه تریلی با خودروی پراید به شدت برحورد کرد و منجر به کشته شدن ۲ نفر شد که مأموران آتش نشانی افراد فرد مصدوم محبوس شده در خودروی پراید را نجات دادند.

وی گفت: ایمن سازی‌های انجام گرفته نیز شامل چهار مورد بازگشایی درب خودرو، نشت گاز شهری، واژگونی مینی بوس، اتصال کابل برق، نشت سوخت خودرو، ۲ مورد نجات گربه و ۲ مورد بازگشایی درب منزل و قطع آژیر می‌شود.

وی با اشاره به نجات همزمان ۲ نفر از داخل ۲ چاه در منزل مسکونی افزود: با اعلام این حادثه بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه های ۶ و ۱۰ به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: این دو کارگر که در حال حفر چاه در حیاط و زیرزمین منزل بودند به علت قطع جریان برق درون چاه محبوس شدند که با تلاش نیروهای آتش نشانی از چاه خارج شدند.