به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صابری اظهار کرد: در پی اعلام گزارش آتش‌سوزی یک واحد مسکونی در روستای «امافت»، بلافاصله سه نفر از نیروهای عملیاتی پایگاه ارفعده به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه هنگام وقوع حریق شش نفر از اعضای یک خانواده در منزل حضور داشتند، افزود: این افراد در میان شعله‌های آتش گرفتار شدند و عملیات امداد و نجات بلافاصله آغاز شد.

صابری ادامه داد: با وجود تلاش نیروهای امدادی برای مهار حریق و نجات حادثه‌دیدگان، سه نفر از ساکنان این منزل جان خود را از دست دادند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر سوادکوه خاطرنشان کرد: سه مصدوم دیگر این حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط نیروهای امدادی، برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و علت وقوع این حادثه از سوی مراجع ذی‌ربط در دست بررسی است.