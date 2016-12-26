اهداف مورد هجوم پس از آزادی حلب توسط دولت سوریه تعیین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، معاون وزیر خارجه روسیه در سخنانی به تشریح شیوه ادامه جنگ پس از آزادی حلب در سوریه پرداخت.

در همین راستا، «میخائیل بوگدانوف» معاون وزیر خارجه روسیه تاکید کرد: دولت سوریه اهدافی که پس از آزادسازی حلب باید مورد هجوم قرار گیرد را تعیین می کند.

وی در ادامه سخنان خود در خصوص دیدار نخست وزیر رژیم صهیونیستی با رئیس تشکیلات خودگران نیز تصریح کرد: «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان برای دیدار با نتانیاهو در هر زمانی آماده است.

این مقام بلندپایه روسی در همین زمینه افزود: نتانیاهو از دیدار با محمود عباس ممانعت نمی کند اما منتظر وقت مناسب برای این دیدار است.

گفتنی است، نیروهای ارتش سوریه پنج شنبه شب گذشته شهر حلب واقع در شمال سوریه را به صورت کامل از چنگ تروریست ها آزاد کردند.