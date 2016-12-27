به گزارش خبرنگار مهر، برای نخستین بار ایران با صادرات یک محموله گوگرد گازی به پاکستان، عملا رقابتی را با ترکمنستان به عنوان یک رقیب منطقه‌ای در این بازار استراتژیک کلید زد.

در شرایط فعلی ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گوگرد در سطح منطقه خاورمیانه به شمار می‌رود به طوری‌که با بهره‌برداری هر فاز جدید پارس جنوبی روزانه ۴۰۰ تن به ظرفیت تولید این محصول گازی کشور افزوده می‌شود.

هم اکنون ظرفیت تولید گوگرد ایران سالانه به حدود دو میلیون تن رسیده که با بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی این ظرفیت تا سال ۹۶ با افزایش بیشتری همراه خواهد شد.

سیدمجید منبتی درباره آخرین وضعیت صادرات محموله های گوگرد گازی ایران، گفت: تاکنون محموله‌های گوگرد درخواستی پاکستان از ترکمنستان تامین می شده که برای نخستین بار امسال اولین محموله گوگرد گازی ایران به پاکستان صادر شد.

مدیرعامل پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد با اعلام اینکه افزایش صادرات گوگرد به پاکستان در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: هم اکنون به طور متوسط سالانه ۶۵۰ هزار تن گوگرد با درجه خلوص ۹۹.۹۹ در پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد تولید می شود که بخش زیادی از این محصول گازی به کشورهای چین و هند صادر می‌شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه توسعه بازار گوگرد ایران در پاکستان به عنوان یک سیاست راهبردی دنبال می شود، اظهار داشت: هدف از فروش محصول گوگرد توسعه بازار و گرفتن سهم حداکثری از بازار بین‌المللی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ارزش محموله ۱۰ هزار تنی صادراتی گوگرد ایران به پاکستان حدود ۴۰۰ هزار دلار برآورد می‌شود.