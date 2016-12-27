تصویب ماده ای از لایحه برنامه ششم در خصوص مقابله با بحران آب

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت سوم مجلس ماده ای از لایحه برنامه ششم در خصوص مقابله با بحران آب را به تصویب رساندند.

دولت مکلف است به‌منظور مقابله با بحران کم آبی، رهاسازی حقآبه‌های زیست‌محیطی برای پایداری سرزمین، پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی و ارتقای بهره‌ وری و جبران آب، به‌میزانی که در سال پایان برنامه یازده‌میلیارد مترمکعب شود، اقدامات زیر را به‌عمل آورد:

الف- افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش بهره وری در تولید محصولات کشاورزی با اولویت محصولات دارای مزیت نسبی و ارزش صادراتی بالا و ارقام با نیاز آبی کمتر و سازگار با شوری، مقاوم به خشکی و رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه

ب- توسعه روش‌های آبیاری نوین، اجرای عملیات آب و خاک(سازه‌ای و غیرسازه‌ای)، توسعه آب بندها و سیستم‌های سطوح آبگیر حداقل به میزان(۶۰۰.۰۰۰) هکتار در سال

تبصره- برای هزینه‌های توسعه روش‌های آبیاری نوین حداقل هشتاد و پنج(۸۵%)درصد به‌عنوان کمک بلاعوض توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین و پرداخت می‌شود.

پ- اصلاح و بهبود خاک کشاورزی و افزایش کربن(ماده آلی) خاک به‌میزان سالانه پانصد هزار هکتار در چارچوب بودجه مصوب

ت- حمایت از توسعه گلخانه‌ها و انتقال کشت از فضای باز به فضای کنترل شده و بازچرخانی پساب‌ها، مدیریت آب‌های نامتعارف و مدیریت آب مجازی

ث- طراحی و اجرای الگوی کشت با تأکید بر محصولات راهبردی و ارتقاء بهره‌وری آب درچارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و تأمین منابع و الزامات مورد نیاز درقالب بودجه سنواتی و اعمال حمایت و مشوق‌های مناسب فقط در چارچوب الگوی کشت

ج- احیاء، مرمت و لایروبی قنوات به میزان سالانه ۵ درصد وضع موجود درطول برنامه با تاکید بر فعالیت های آبخیزداری و آب خوان داری برای احیای قنوات کشور.

چ- ایجاد زیرساخت مورد نیاز برای پرورش دویست‌هزارتن ماهی در قفس تا پایان برنامه و توسعه فعالیت‌های شیلاتی و ایجاد تأسیسات زیربنایی در سواحل کشور

خ- ارائه کمکهای فنی و اعتباری برای نوسازی باغهای فرسوده کشور

د- برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی دارای پروانه بهره‌برداری.

تبصره- منابع مورد نیاز آن از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت‌های فسیلی موضوع ماده(۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ تأمین می‌گردد.

ذ- نصب کنتور هوشمند و حجمی آب با اعطای تسهیلات از وجوه اداره شده تا پایان برنامه.

تبصره - هزینه کنتور باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

ر- استفاده از آب استحصالی سدها، با اولویت تأمین آب شرب مورد نیاز در حوضه آبریز محل استقرار سد

ز- اختصاص معادل ریالی ده‌درصد(۱۰%)‌ ورودی سالانه صندوق توسعه ملی به سپرده‌گذاری ارزی نزد بانکهای عامل در قبال دریافت خط اعتباری ریالی از بانکهای مذکور و مطابق ضوابط صندوق جهت پرداخت تسهیلات به متقاضیان غیردولتی سرمایه‌گذار بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی این بخش، محیط‌زیست مرتبط با بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی و احداث بندهای انحرافی و سدهای کوچک مطابق بند(۴-۱۰) سیاست‌های کلیبرنامه ششم و در چارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملی