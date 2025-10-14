به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح سهشنبه در جمع کشاورزان اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که باید به صورت جدی در دستور کار باشد، مدیریت بهینه منابع آب و اجرای الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی و ظرفیتهای منطقهای است.
وی با تاکید بر صیانت از منابع آب و اصلاح الگوی مصرف در بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی در سطح منطقه، مدیریت علمی و هدفمند مصرف آب در کنار هماهنگی مؤثر میان دستگاههای اجرایی مرتبط، باید در اولویت برنامههای بخشی و فرابخشی قرار گیرد تا زمینه پایداری تولید و حفظ منافع بهرهبرداران فراهم شود.
اجرای الگوی کشت سازگار با اقلیم منطقه
مظفری با اشاره به اهمیت اجرای الگوی کشت سازگار با اقلیم منطقه افزود: تحقق الگوی کشت مطلوب ضمن صرفهجویی در مصرف آب موجب ارتقای بهرهوری، افزایش بازده اقتصادی و کاهش هزینههای تولید خواهد شد و از این رهگذر پایداری اشتغال در روستاها و تداوم فعالیتهای کشاورزی تضمین میگردد.
فرماندار بوشهر در ادامه بر ساماندهی چاههای غیرمجاز و کنترل برداشتهای بیرویه تأکید کرد و گفت: همکاری و همافزایی میان شرکت آب منطقهای، مدیریت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای ذیربط در نصب و بهرهبرداری از کنتورهای هوشمند بر روی چاههای مجاز، ضرورتی اجتنابناپذیر است و باید با جدیت و پیگیری مستمر دنبال شود تا ضمن جلوگیری از تخلفات احتمالی، عدالت در بهرهبرداری از منابع آبی محقق شود.
توسعه کشاورزی نوین
وی همچنین توسعه کشاورزی نوین، بهرهگیری از روشهای نوین آبیاری از جمله سیستمهای تحت فشار، و ترویج کشتهای گلخانهای و کمآببر را از اولویتهای اصلی دستگاههای اجرایی در چارچوب سیاستهای کلان دولت دانست و خاطرنشان کرد: حمایت از این رویکردها، مسیر گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی دانشبنیان را هموار میسازد.
فرماندار بوشهر با تأکید بر نقش نظارتی و راهبردی فرمانداری در تحقق اهداف توسعهای تصریح کرد: مجموعه فرمانداری شهرستان بوشهر با تعامل و هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی، بر اجرای دقیق طرحها و برنامههای مرتبط با مدیریت منابع آب و اجرای الگوی کشت نظارت مستمر خواهد داشت تا از ظرفیتهای موجود در جهت حفظ منابع طبیعی و تقویت پایداری اقتصادی بخش کشاورزی به نحو مطلوب بهرهبرداری شود.
