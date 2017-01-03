مجله مهر: رابطه خوب ارامنه در ایران با مسلمانان همواره مثال زدنی بود به طوریکه برخی محلههای پایتخت ودیگر شهرهای کشور به محله ارامنه شناخته میشوند. ارامنه ایران همچنین در ۸سال دفاع مقدس حضور چشمگیری داشتند و شهدای زیادی را تقدیم کردند تا این رابطه قدیمی محکمتر شود. ارامنه در ایران در عرصههای مختلف فعال بودند و افتخارات قابل توجهی داشتند و به محبوبیت زیادی دست پیدا کردند. میلاد حضرت مسیح و آغاز سال نوی میلادی بهانهای شد این چهرههای سرشناس را بهتر بشناسیم.
لوریس چکناواریان
استاد چکناواریان یکی از مشهورترین چهرههای هنری ایران و ارمنستان است. این هنرمند بزرگ متولد ۲۱ مهر ۱۳۱۶ در بروجرد متولد شد. استاد چکناواریان با هزینه خود ارکسترهای مختلفی را در جهان مانند بریتانیا، آمریکا، کانادا، فنلاند، ارمنستان و تایلند رهبری کردهاست. چکناواریان تاکنون با خوانندگانی مانند شهرام ناظری و عبدالحسین مختاباد هم همکاری داشتهاست که منجر به آثار ارزشمندی شدهاست. این هنرمند بزرگ به گفته سید علیرضا میرعلینقی پژوهشگر و منتقد موسیقی آخرین آهنگساز از نسل رمانتیکهای ایران به شمار میرود.
لوریک میناسیان
لوریک میناسیان بازیگر محبوب سینما و تئاتر متولد ۱۳۲۲ در تبریز است. پدر این هنرمند آرمان هوسپیان نیز از بازیگران سینمای پیش از انقلاب نیز بودهاست. از جمله آثار این هنرمند ارمنی سریالهای «دلبرآهنی»، «کارگاه شمسی و دستیارش مادام» و فیلم سینمایی «بوی پیراهن یوسف» است. خانم میناسیان در سال ۱۳۸۳ درگذشت.
واروژ کریم مسیحی
کارگردان سرشناسی سینمای ایران متولد ۱۳۳۱ در اراک است. آقای کریمی مسیحی علاوه بر کارگردانی به عنوان فیلمنامه نویس و تدوینگر نیز شناخته میشود. این هنرمند مدتی در دانشکده هنرهای دراماتیک دانشگاه تهران تحصیل کرد اما درس را نیمه کاره رها کرد و همکاریاش را با «بهرام بیضایی» آغاز کرد. از آثار این هنرمند میتوان به «پرده آخر» که برنده هشت سیمرغ بلورین در جشنواره یازدهم و فیلم «تردید» نامزد یازده سیمرغ بلورین از جشنواره بیست و هفتم شد. که در نهایت برگزیده بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه اقتباسی و بهترین کارگردانی بخش نگاه اول بودهاست.
ساموئل خاچیکیان
کارگردان فقید سینمای ایران متولد ۱۳۰۳ متولد ۱۰۳ در تبریز است. خاکچیان از پیشگامان سینمای ایران است که تحصیلکرده علوم اجتماعی، تاریخ و باستان شناسی بود. خاکچیان به عنوان پایه گذار سینمای وحشت و جنایی در ایران شناخته میشود که به وی لقب «هیچکاک» سینمای ایران نیز داده شود. این هنرمند مسیحی در نهایت در سال ۱۳۸۰ درگذشت.
لوون هفتوان
لوون هفتوان متولد ۱۳۴۵ در محله حشمتیه تهران است. او بعد از پایان دوره دبیرستان در رشته هنرهای نمایشی وارد دانشگاه تهران شد و در سال ۱۳۶۹ پایان نامه خود را براساس نمایش اسب نوشته «محمد چرمشیر» به اجرا درآورد. آقای هفتوان وقتی در سال ۱۳۷۰ در ارمنستان به سر میبرد، پاسپورتش را گم کرد و نتوانست به ایران برگردد. به همین خاطر به مسکو رفت تا تحصیلاتش را ادامه دهد. بعد از آن به کانادا مهاجرت کرد و فعالیتهای هنری خود را به صورت جدیتری ادامه داد. هفتوان در سال ۸۹ بعد از حدود ۲۰ سال دوباره به ایران برگشت و فعالیتهایش را در ایران از سر گرفت.
زاون قوکاسیان
زاون قوکاسیان متولد ۱۳۲۹ در محله جلفای اصفهان است. این کارگردان سینما و منتقد و نویسنده ارمنی دانش آموخته رشته شیمی از دانشگاه اصفهان نیز است و فعالیتهای سینمایی خود را از سال ۱۳۵۰ آغاز کرد. این منتقد سردبیر ویژهنامهها و فصلنامههای گوناگونی نیز بودهاست. همچنین مدتی مدیریت گروه سینمایی موسسه آموزش عالی سوره را نیز به عهده داشتهاست. در نهایت این هنرمند مشهور ارمنی در ۱ اسفند ۱۳۹۳ درگذشت. از فیلمهای وی میتوان در فلق، فصلی دیگر، عروس کهنه، میلاد مسیح و عیسی آموزگار است را نام برد.
ماهایا پطرسیان
بازیگر محبوب سینمای ایران که توانست در حد یک ستاره در سینمای ایران بدرخشد متولد ۱۳ دی ۱۳۴۸ است. پطرسیان با فیلم «عشق و مرگ» به سینما معرفی شد و بعد از آن با بازی در فیلمهایی مانند «دیگه چه خبر؟» و «پرده آخر» حسابی مشهور شد و تبدیل به یکی از محبوبترین بازیگران دهه هفتاد شد. بازیهای او در غالب نقشهای طنز به دل بسیاری از مخاطبان نشست.
زویا پیرزاد
نویسنده محبوب ایرانی ارمنی تبار متولد ۱۳۳۱ در آبادان تهران است. پیرزاد با اولین رمان بلند خود «چراغها را من خاموش میکنم» که قصه یک خانواده ارمنی در آبادان را روایت میکرد جوایز زیادی را کسب کرد و به شهرت و محبوبیت فراوانی رسید.«عادت میکنیم» اثر دیگری از این نویسنده است که طرفداران خودش را دارد. خانم پیرزاد از معدود نویسندگانی ست که تمام آثارش به فرانسوی ترجمه شدهاست.
آندرانیک تیموریان
آندرانیک تیموریان فوتبالیست ایرانی و ارمنی تبار تیم ملی فوتبال ایران متولد ۱۳۶۱ در تهران است. تیموریان بعد از خداحافظی «جواد نکونام» بازوبند کاپیتانی تیم ملی را به دست آورد. این بازیکن نامدار تیم ملی فوتبال بعد از حضور درخشانش در تیم فوتبال ابومسلم خراسان به تیم ملی دعوت شد و با بازیهای خوبش راهی جام جهانی شد تا جام جهانی ۲۰۰۶ اگرچه تیم ملی حضور خوبی نداشت اما تیموریان به چشم مسئولان باشگاه بولتون آمد و مستقیم از مشهد راهی انگلیس شد. در حال حاضر تیموریان بازیکن تیم فوتبال ماشین سازی تبریز است و یکی از بهترین فوتبالیستهای ارمنی تبار تاریخ فوتبال ایران به شمار میآید.
ادموند بزیک
ادموند بزیک بی شک یکی از محبوبترین فوتبالیستهای ارمنیتبار فوتبال ایران است که ۵ سال حضورش در تیم پرسپولیس خاطرات خوشی را برای قرمز پوشان به همراه داشتهاست. این فوتبالیست محبوب متولد ۲۱ مرداد ۱۳۵۴ درتهران است و توانسته برای قرمزپوشان ۴۰ گل بزند.
اوشین ساهاکیان
اوشین ساهاکیان بازیکن ارمنیتبار تیم ملی بسکتبال ایران متولد ۱ فروردین ۱۳۶۵ در اصفهان است. ساهاکیان از جمله نسل طلایی بسکتبال ایران است که توانست افتخارات زیادی را برای ایران کسب کنند. این بازیکن خوش اخلاق و بیحاشیه در مسابقات جام ملتهای آسیا ۲۰۱۳ در فلیپین توانست علاوه بر کسب قهرمانی با تیم ملی عنوان بهترین فوروارد قدرتی را نیز دریافت کند.
مارکار آقاجانیان
مربی تیم ملی فوتبال ایران متولد ۱۳۴۴ در تهران است. آقای آقاجانیان سالها در پست مدافع در تیمهای آرارات، بانک تجارت، بهمن کرج، پاس تهران و شهاب زنجان بازی کردهاست و در حال حاضر دستیار «کارلوس کیروش» سرمربی تیم ملی است.
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