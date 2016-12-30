تمهیدات لازم برای میزبانی مذاکرات صلح سوریه اتخاذ شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «نورسلطان نظربایف» رئیس‌ جمهوری قزاقستان به وزارت خارجه این کشور دستور داد تا تمهیدات لازم برای میزبانی مذاکرات صلح سوریه در شهر آستانه پایتخت این کشور اتخاذ شود.

سرویس مطبوعاتی ریاست‌ جمهوری قزاقستان در این باره اعلام کرد که این دستور متعاقب دیدار نورسلطان نظربایف رئیس‌ جمهور با مقامات عالیرتبه وزارت خارجه این کشور صادر شده است.

در بیانیه صادره از سوی سرویس مطبوعاتی ریاست‌ جمهوری قزاقستان در این خصوص آمده است: نظربایف اعلام کرده است که کشورش از تمامی تلاش‌ های بین‌ المللی در استای حل و فصل مسالمت‌ آمیز درگیری‌ ها در سوریه حمایت می‌ کند.

لازم به ذکر است، توافق آتش بس میان ارتش سوریه و معارضان سوری روز گذشته با نظارت ترکیه و روسیه به امضا رسید و از نیمه شب گذشته نیز به اجرا درآمده است.

گفتنی است توافق مذکور شامل گروه های تروریستی از قبیل داعش و جبهه فتح الشام (جبهه النصره) نیست.