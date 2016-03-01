آمریکا اجرای آتش بس در سوریه را مثبت ارزیابی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، آمریکا اجرای آتش بس در سوریه را مثبت ارزیابی و اعلام کرد که درباره سرزنش روسیه به دلیل نقض آتش بس در سوریه عجله نمی کند.

«جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید اظهار داشت که دولت آمریکا از گزارش ها در خصوص موارد نقض آتش بس در سوریه اطلاع دارد اما واشنگتن پیش بینی کرده بود که اجرای کامل توافق آتش بس در سوریه با برخی موانع روبرو خواهد شد. وی در عین حال با بیان اینکه خوشبختانه مکانیزمی برای پیگیری توافق آتش بس وجود دارد از توسل آمریکا به این مکانیزم خبر داد.

ارنست در ادامه گفت: توافق آتش بس در سوریه اجازه می دهد که کمک های انسانی به نیازمندان آن رسانده شود و این یک امر حیاتی پراهمیت است. این توافق همچنین بر اهتمام طرف های مختلف برای مقابله با گروه داعش تاکید دارد.

وی همچنین تصریح کرد: واشنگتن امیدوار است که روند جاری، تلاش ها برای تحقق حل و فصل سیاسی در سوریه را هرچند به صورت اندک به حرکت دربیاورد.

از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا نیز نتایج آتش بس در سوریه را امیدوارکننده خوانده و اعلام کرد که منتظر توضیحات روسیه پیرامون گزارشات درگیری های اخیر است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که بیشتر گزارشات درباره موارد نقض آتش بس در سوریه مربوط به مناطق شمال سوریه است و میزان درگیری ها در سوریه به میزان زیادی کاهش یافته است.