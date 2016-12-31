رفع مشکل دانش آموزان مدرسه شهید «موگویی»؛ کلاس درس جابجا شد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: تعدد مدارس فرسوده در مناطق مختلف لرستان موجب کاهش بازدهی آموزش و انتقادات والدین و دانش آموزان شده است، موضوعی که تاکنون در شهرستان‌های مختلف استان شاهد آن بوده‌ایم.

بعد از طرح مشکلات مربوط به ضعف سیستم گرمایشی در ابتدای فصل سرما حالا طی چند روز گذشته با استمرار بارش‌ها در استان چکه کردن سقف یکی از کلاس‌های درس در شهرستان دورود به سرخط رسانه‌ها رفت؛ موضوعی که واکنش‌های مختلفی را در پی داشت.

مدرسه شهید «موگویی» شهرستان دورود یکی از مدارس فرسوده استان است که پیش از این در جریان بارندگی‌ها شاهد چکه سقف کلاس آن بودیم که در این راستا محمد چگنی مدیر کل نوسازی استان لرستان و مدیر آموزش و پرورش دورود به همراه هیئتی از کارشناسان نوسازی لرستان از این مدرسه و چند مدرسه آسیب دیده دیگر در بارندگی های اخیر شهرستان دورود بازدید کردند.

محمد چگنی مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان بعد از بازدید از مدرسه شهید «موگویی» که خبر چکه کردن سقف آن در رسانه ها منتشر شده بود در سخنانی اظهار داشت: مشکل سقف این مدرسه خیلی حاد نیست و با توجه به تعمیراتی که در تابستان روی سقف این مدرسه انجام شده فقط یک کلاس به صورت موردی مشکل دارد و با انتقال دانش آموزان به فضای خالی در طبقه پایین در همان روز مشکل رفع شده است.

وی افزود: در شهرستان دورود شش فضای آموزشی و یک انبار داریم که در ساخت سقف آن ها از ورقه های فارسیت استفاده شده و طبق مصوبه شورای اداری شهرستان حتی اگر چکه هم نداشته باشند به خاطر مواد آزبستی موجود در این ورق ها همگی باید تعویض شوند.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان تصریح کرد: تاکنون سقف سه مدرسه توسط نوسازی مدارس لرستان تعویض شده و سقف مدارس باقی مانده نیز در اسرع وقت تامین اعتبار و تعویض خواهد شد.

چگنی و هیئت همراه در ادامه از مدارس شهید «نیازی» و شهید «صدوقی» بازدید کردند.

وی بعد از بازدید از این دو مدرسه نیز گفت: با توجه به بررسی که انجام شد سقف این دو مدرسه نیاز به تعمیر دارد.

وی افزود: سقف مدرسه شهید «نیازی» از جنس ورقه های فلزی و در روز های آینده به طور کامل ایزوگام خواهد شد و سقف مدرسه شهید «صدوقی» نیز از جنس ورقه های فارسیت آلوده به آزبست بوده و قول دادند بعد از هماهنگی با مسئولان استان در اسرع وقت تعویض شود.

پیش‌از این مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان در سخنانی با اشاره به وضعیت مدارس تخریبی در استان لرستان گفته بود: در حال حاضر هزار و ۱۷۰ مدرسه تخریبی در لرستان وجود دارد.

وی با اشاره به میزان اعتبار موردنیاز برای بازسازی این مدارس تخریبی و فرسوده عنوان کرد: درمجموع بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی این مدارس فرسوده اعتبار نیاز است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای نوسازی مدارس تخریبی لرستان بیان داشت: از سال ۸۵ تاکنون توانسته‌ایم ۵۰ درصد مدارس تخریبی سطح استان را مستحکم کنیم.

چگنی بیان داشت: در حال حاضر نیز حدود هزار و ۱۷۰ مدرسه فرسوده در مناطق عشایری، روستایی و شهری لرستان وجود دارد که نیاز به تخریب، بازسازی و مقاوم‌سازی دارند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به در دست اجرا بودن ۹۰ پروژه آموزشی در لرستان گفت: ۸۰ درصد این پروژه‌های آموزشی بالای ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.