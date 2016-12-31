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۱۱ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۳۱

معاون استاندار بوشهر تأکید کرد

لزوم تسریع در تکمیل اسناد مناقصه پروژه جاده وفاق در کنگان

لزوم تسریع در تکمیل اسناد مناقصه پروژه جاده وفاق در کنگان

بوشهر - معاون امور عمرانی استانداری بوشهر گفت: با توجه به اهمیت پروژه جاده وفاق کنگان، از مجری و مشاور طرح انتظار داریم روند تهیه اسناد مناقصه این طرح را تسریع کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسن باستی بعد از ظهر شنبه در نشست بررسی اجرای طرح جاده وفاق کنگان اظهار داشت: در اجرای این طرح، رعایت مسائل مهندسی ضروری است چرا که در مجاور این جاده دهکده گردشگری کنگان در حال ساخت است.

وی بیان کرد: در سایت‌های ساحلی، صرف نظر از نگاه محافظت از سایت، ارتباط سایت با ساحل و تقویت دسترسی به سواحل بکر امری مهم است.

معاون استاندار بوشهر با تاکید بر تسریع در اجرای طرح جاده وفاق گفت:  رقوم ارتفاعی میدان تا خور و مقطع کانال در کوتاه ترین زمان تکمیل و به مشاور طرح واگذار شود.

باستی بیان کرد: مسیر ۴۵۰ هکتاری جاده ۹ کیلومتری وفاق، باید به کاربری گردشگری تبدیل شود.

وی اظهار داشت: با توجه به اهمیت پروژه جاده وفاق کنگان، از مجری و مشاور طرح انتظار داریم روند تهیه اسناد مناقصه این طرح را تسریع کنند.

در این نشست مشاور و مجریان طرح گزارشی از روند اقدامات خود در مورد جاده وفاق ارائه کردند.

کد مطلب 3864840

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