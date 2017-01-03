طنزهای تازه اکبر اکسیر در بازار نشر/ حدیث تب ندارد، تبلت دارد!

به گزارش خبرنگار مهر، گزیده‌ای از اشعار طنز اکبر اکسیر با عنوان اشعار طنز فرانو در دفتر شعری با همین عنوان از سوی انتشارات مروارید منتشر شد.

او در این کتاب گزیده‌ای از اشعار خود را از دفاتر شعر «بفرمایید بنشینید صندلی عزیز»، «زنبورهای عصل دیابت گرفته‌اند»، «پسته لال سکوت دندان شکن است»، «ملخ‌های حاصل خیز»، «مالاریا» و «ماکوتا اونا شیم» درج شده است.

همچنین اکسیر برخی از اشعار منتشر نشده خود را شامل هفت قطعه شعر نیز در این کتاب آورده است.

اکسیر خالق‌ گونه‌ای تازه از اشعار طنز به شمار می‌رود که خود با عنوان «فرانو» از آن‌ها یاد کرده و در دهه هشتاد مخاطبان بسیاری را برای خود کسب کرده است.

در یکی از اشعار تازه و منتشر نشده این دفتر می‌خوانیم:

حدیث هر وقت می‌رسید

خانه زیر و رو می‌شد

کفش و لباس ملیحه را می‌پوشید

سوار من می‌شد

با عمو ایثار کشتی می‌گرفت

دیشب که آمد

نه حرف زد نه خندید نه شلوغ کرد

از عرفان پرسیدن حدیث تب دارد؟

گفت: نه، تبلت دارد

در شعر دیگری از اشعار تازه این کتاب نیز آمده است:

روزها روزنامه می‌خواند

شب‌ها B.B.C می‌بیند

هیچ کس را قبول نمی‌کند

در بیرون مدافع حقوق زنان است

در خانه زنش را کتک می‌زند

آدم عجیب غریبی است

با شیر دریایی عکس یادگاری گرفته

زیرش نوشته:

سمت چپ، نیچه

کتاب گزیده اشعار طنز اکبر اکسیر را نشر مروارید با قیمت هزار تومان منتشر کرده است.