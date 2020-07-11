جیم کری نویسنده شد/تصویری از فرهنگ خودشیفته هالیوود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انترتینمنت ویکلی، جیم کری بازیگر و نقاش به‌تازگی و با همراهی دینا واچونِ نویسنده، رمانی با عنوان «خاطرات و اطلاعات نادرست» منتشر کرده که در نگارش آن، از جزییاتی از زندگی و مسیر حرفه‌ای کاری خود استفاده کرده تا داستانی خیالی درباره آخرالزمان و تولد دوباره در هالیوود تعریف کند.

در آغاز رمان، مخاطب با شخصیت کری آشنا می‌شود که شخصیت اول داستان است و او را وسط یک بحران موجودیتی پیدا می‌بیند؛ شخصیتی که به‌دلیل شک به خود خرد شده و در آپارتمانش در لس‌آنجلس گیر کرده است. او آنجا فقط با نت‌فلیکس، یوتیوب و تی‌ام‌زی زنده است. موفقیت‌های او به عنوان یک‌بازیگر، چه در زمینه کمدی و چه درام، مانند اشیای دوردست در آیینه عقب زندگی هستند و حالا او فقط به مرگ ناگزیر خود و پایان بی‌فرار جهان فکر می‌کند.

به این ترتیب یک ماجراجویی هجوگونه آغاز می‌شود که در آن کری به اعماق فرهنگ خودشیفته هالیوود سفر می‌کند؛ کری در جستجوی معنا در زندگی و حرفه خود است و در عین‌حال سعی دارد در یک فیلم بیوگرافیکی که قرار است درباره مائوتسه تونگ ساخته بشود نقش انتخاب کند و در فیلم‌های استودیویی بر پایه اسباب‌بازی‌های کودکان نقش‌آفرینی کند. او در این‌فیلم‌ها با آتش‌سوزی‌های فاجعه‌بار، مجموعه بازیگران تمام زن یک حمله اکوتروریستی و آدم فضایی‌ها مواجه می‌شود و با امثال نیکلاس کیج، گویینت پالترو و آنتونی هاپکینز رفت‌وآمد دارد.

این‌کتاب که ۷ جولای توسط انتشارات ناپف منتشر شد، نتیجه یک همکاری طولانی بین این دو همکار است؛ یک‌روایت داستانی که واقعیت‌هایی را از زندگی این‌بازیگر روایت می‌کند و به‌دلیل دسترسی به جهانی از حداکثر امتیازها و بیگانگی‌ها، داستانی را خلق می‌کند که خالقانش معتقدند دقیقاً در این‌زمان، وقت گفتن آن بوده است.

در «خاطرات و اطلاعات نادرست» که سه‌شنبه هفته گذشته منتشر شد تصویری از این بازیگر ۵۸ ساله در هالیوود ارایه شده است.

هر چند این‌کتاب در عمل به سمت فاجعه جهانی می‌رود و در سالی که پر از شیوع بیماری و قیام است، جنبه‌ای تحریک‌آمیز دارد، اما جیم کری قول داده خوانندگانش، یک‌شادی تمام عیار را تجربه کنند. او می‌گوید: این‌جهان برای شما به شکل پوچ‌ترین سرگرمی و شگفت‌انگیزترین شکل ممکن پایان می‌یابد. او در عین‌حال به شکلی خوش‌بینانه به جامعه پس از کرونا فکر می‌کند و می‌گوید شاید این‌فرصت لازم بود تا زمین بتواند نفس بکشد.

رمان «خاطرات و اطلاعات نادرست» در ۲۷۲ صفحه با قیمت ۱۶.۷۷ دلار منتشر شده است.