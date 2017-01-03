تنگی نفس از ارس تا بیستون/ آلودگی در پایتخت اکسیژن اتراق کرده است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – اسد بابایی: تا همین چند سال پیش بود که خبرهای آلودگی هوا فقط در تهران و از این کلان‌شهر مخابره می‌شد ولی اکنون وضعیت فرق کرده و علاوه بر تهران بسیاری از شهرهای دیگر کشور نیز با چالش آلودگی هوا و آسمان دودی روبه‌رو هستند.

در شرایطی که شهروندان تهرانی روزهای زیادی از آلودگی هوا را پشت سر گذاشته و هنوز هم با این شرایط کنار می‌آیند، شهرهای دیگر کشور نیز رفته‌رفته به فهرست مناطقی با هوای آلوده اضافه می‌شوند که از آن جمله می‌توان به تبریز، ارومیه، ایلام، کرمانشاه، کردستان، زنجان و اردبیل اشاره کرد.

باوجوداینکه استان‌های غربی کشور از وضعیت مطبوع آب‌وهوایی برخوردار هستند ولی به عقیده کارشناسان وارونگی هوا، آسمان دودی و ریز گردها دغدغه‌های زیست‌محیطی این استان‌ها محسوب می‌شود.

ریز گردها و واحدهای آلاینده و همچنین وارونگی هوا هر از چند گاهی در فصل زمستان دست‌به‌دست هم می‌دهند تا سهمی در آلودگی هوای شهرهای کشور داشته باشند و به گفته کارشناسان سهم ریز گردها و وارونگی هوا در این موضوع بیشتر از آلاینده‌های واحدهای صنعتی و گازهای آلوده‌کننده هوا است.

۲۸ روز هوای آلوده در ارومیه طی سال جاری

باوجود قرار گرفتن آذربایجان غربی به‌خصوص ارومیه در موقعیت جغرافیایی کوهستانی در سال‌های اخیر شاهد افزایش آلودگی هوا در برخی شهرهای استان به‌خصوص مرکز آن هستیم موضوعی که به مرز هشدار نیز رسیده است.

بر اساس آمارهای اعلامی از سوی کارشناسان محیط‌زیست استان، امسال تاکنون مردم آذربایجان غربی ۲۸ روز هوای ناسالم برای گروه‌های سنی حساس و ناسالم برای عموم را تجربه کرده‌اند تجربه‌ای که رفته‌رفته به میزان آن افزوده می‌شود.

بی‌توجهی به این موضوع از سوی مسئولان و نهادهای ذی‌ربط با توجه به تهدید جدی سلامت مردم در سال‌های اخیر به علامت سؤال بزرگی در ذهن‌ها تبدیل‌شده، علامت سؤالی که تاکنون پاسخ درخوری نداشته است.

رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های اداره حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در این خصوص گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون ۲۸ روز هوای ناسالم برای گروه‌های سنی حساس و ناسالم برای عموم مردم ثبت شده است.

سعید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال ۲۱۶ روز هوای سالم و ۳۲ روز هوای پاک در استان داشته‌ایم عنوان کرد: این در حالی است که طی سال گذشته تنها ۲۶ روز هوای پاک و ۱۶۹ روز هوای سالم در مدت زمان مشابه به ثبت رسیده است.

امسال مرکز استان ارومیه به همراه شهرهای سردشت و بوکان نسبت به سایر شهرهای استان آلودگی بیشتری تجربه کرده‌اند موسوی در خصوص اینکه کدام یک از شهرهای استان نسبت به سایر شهرهای استان آلودگی هوای بیشتری داشته است گفت: امسال مرکز استان ارومیه به همراه شهرهای سردشت و بوکان نسبت به سایر شهرهای استان آلودگی بیشتری تجربه کرده‌اند.

موسوی با بیان اینکه وارونگی هوا در فصول سرما و ریزگردها با منشأ داخلی و ریزگردهای عربی در سالهای اخیر مهمترین عامل آلودگی هوای شهرهای استان به شمار می‌روند افزود: براساس نتایج بدست آمده از سامانه‌های پایش هوا در مرکز استان، شهر ارومیه به جرگه شهرهای آلوده کشور ملحق شده که برای جلوگیری از ادامه وضعیت طرح جامع کاهش آلودگی هوا در دست مطالعه و تدوین است.

آلودگی هوا در تبریز چندین روز مدارس را نیز تعطیل کرد

مسئول مرکز پایش زیست‌محیطی اداره کل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان شرقی گفت: شاخص آلودگی هوای تبریز شامگاه دوشنبه ۱۳۸ پی اس آی است که برای گروه های حساس ناسالم است.

شاهین رحیم اوغلی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باید تمامی گروه های سنی و به خصوص بیماران تنفسی و قلبی از حضور در فضای باز خودداری کنند.

طبق استانداردهای جهانی میزان پی اس آی موجود در هوا بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ نشان دهنده وضعیت هشدار، ۲۰۰ تا ۳۰۰ وضعیت اضطرار و بیش از عدد ۳۰۰ شرایط بحرانی است.

همچنین در تبریز به جهت آلودگی شدید هوا مدارس نیز تعطیل شد. در این هفته در برخی از روزها وضعیت هوا در حالت هشدار نیز قرار گرفت.

معاون اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی نیز از افزایش پایداری هوا و آلودگی هوای تبریز تا روز چهارشنبه خبر داد.

ابر سیاهی از دود آسمان تبریز را فرا گرفته است

محمد اشجعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نقشه های پیش یابی هواشناسی شرایط نسبتا پایدار جوی را در استان نشان می دهد که پیامد آن افزایش غلظت آلاینده های جوی و کاهش دید و کاهش کیفیت هوا تا روز چهارشنبه است.

وی از احتمال ورود سامانه بارشی به استان از روز پنج شنبه خبر داد و افزود: احتمال بارش خفیف و پراکنده برف در برخی نواحی استان وجود دارد.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست آذربایجان شرقی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به کاهش نسبی شاخص های آلایندگی هوا و دود غلیظ همچنان از شهروندان درخواست می شود در روزهای آتی نیز با توجه به پایداری و سکون هوا در حد امکان از خودروهای شخصی جهت سفرهایی درون شهری استفاده نکنند.

قاسمی سپس ادامه داد: شهروندان با صرفه جویی در مصرف گاز و برق در کاهش آلودگی سهیم باشند.

ریزگردها دغدغه هوای اردبیل

با وجود اینکه استان اردبیل یکی از استان‌های برخوردار از وضعیت مطبوع آب‌وهوایی است اما به عقیده کارشناسان ریز گردهای داخلی یکی از دغدغه‌های زیست‌محیطی این استان محسوب می‌شود.

به گفته مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان اردبیل دغدغه اصلی آلودگی هوا در اردبیل ریز گردها یا ذرات معلق است.

محمد خداپرست در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: منشأ ریز گردها یا داخلی است و یا خارجی که ریز گردهای خارجی در استان‌های مرزی مشاهده می‌شود اما در خود استان اردبیل با وجود مرزی بودن تأثیرات ناچیز داشته و به ندرت ریزگرد خارجی هوای استان را متأثر می‌سازد.

وی افزود: در مقابل منشأ ریزگرد های داخلی از خود استان یا استان‌های مجاور است که در اردبیل نیز سهم عمده را شامل شده و بیش از آلودگی گازها آلودگی ذرات معلق تأثیرگذار است.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان از جمله علت‌های تشدید اثرگذاری ریز گردها در استان را خشک‌سالی سال‌های اخیر عنوان کرد و افزود: در سال‌های اخیر با کاهش بارندگی‌ها شاهد خشک‌سالی و تأثیرات آن هستیم.

وی افزود: یکی دیگر از عوامل برداشت محصولات و تشدید ذرات معلق با بادهای محلی است که به عنوان مثال در فصل برداشت محصول ذرات معلق در محیط پیرامون و جاده‌های اطراف پراکنده می‌شود.

خداپرست متذکر شد: عامل دیگر کمبود فضای سبز است که به ویژه در بخش شهری می‌تواند منجر به تشدید فعالیت ریز گردها شود.

زنجانی ها امسال پنج روز هوای آلوده تجربه کردند

پدیده ریزگرد یک دهه است که هوای استان زنجان را تحت تاثیر قرار داده و همواره به عنوان مهمان ناخوانده باعث آلودگی هوای زنجان شده است.

ریزگردها و واحدهای آلاینده هر از چندگاهی دست به دست هم می دهند تا سهمی در آلودگی هوای شهر زنجان داشته باشند و در این امر سهم ریزگردها بیشتر از آلاینده های واحدهای صنعتی و گازهای آلوده کننده هوا است.

مدیرکل محیط زیست استان زنجان گفت: ۵۶ روز از هشت ماهه سال ۹۵ روزهای دارای هوای خوب را پشت سر گذاشتیم و شاخص هوا در ۴۸ روز سالم و بقیه روزها پاک گزارش شده است.

سیدرضا موسوی افزود: دو روز از آبان ماه و سه روز از خردادماه ناشی از ورود زیرگردها از غرب و کشور عراق برای افراد حساس ناسالم گزارش شد.

باد غالبا از طرف جنوب غربی به استان زنجان می‌وزد و این باد بیشترین نقش در انتشار ریزگردها در استان را دارد و ریزگردها در داخل استان هم وجود دارد وی افزود: باد غالبا از طرف جنوب غربی به استان زنجان می‌وزد و این باد بیشترین نقش در انتشار ریزگردها در استان را دارد و ریزگردها در داخل استان هم وجود دارد.

همچنین رییس اداره نظارت و پایش محیط زیست استان زنجان با بیان اینکه نمونه برداری از وضعیت از ریزگردها از سال ۸۳ در استان زنجان آغاز شده است، گفت: از سال ۸۳ تاکنون بیشترین میانگین غلظت سالانه ۸۵ میکروگرم بر متر مکعب بوده است.

علی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بیشترین میانگین غلظت ریزگردها در هوای استان زنجان با ۸۵ میکروگرم بر متر مکعب مربوط به سال۸۷ بوده و کمترین مربوط با ۴۹ میکروگرم بر متر مکعب مربوط به سال ۹۲ است.

ریزگردهای عربی مهمان همیشگی مردم کردستان

از سوی دیگر مردم استان کردستان نیز از فروردین امسال تا پایان آذرماه تنها ۶۲ روز هوای پاک را تجربه کردند و مابقی روزها وضعیت هوای این استان در شرایط سالم، ناسالم و حتی بسیار نا سالم نیز قرار گرفته است.

رئیس اداره امور آزمایشگاه های اداره ‌کل حفاظت از محیط زیست کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به وضعیت آلاینده های هوای محیطی از حیث ذرات معلق اشاره کرد و گفت: از فروردین ماه امسال تا پایان آذرماه ۶۲ روز هوای استان در وضعیت پاک که غلظت ذرات در آن ۵۰-۰ میکروگرم برمترمکعب است، قرار داشت.

ماهان رحیمی با اشاره به اینکه غلظت ذرات معلق در شرایط هوای سالم بین ۱۵ تا ۱۵۰ میکروگرم بر مترمکعب است، بیان کرد: از فروردین تا پایان آذرماه ۲۰۰ روز هوای استان سالم بوده است.

وی به تعداد روزهای ناسالم برای گروه های حساس (۲۵۰-۱۵۱ میکروگرم برمترمکعب) اشاره کرد و افزود: از ابتدای امسال تاپایان آذرماه تنها ۱۰ روز هوای استان در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرارگرفت.

وی با اشاره به اینکه در خرداد ماه امسال یک روز هوای ناسالم و یک روزبسیار ناسالم در استان ثبت شده است، اظهارداشت: از ابتدای امسال تاکنون شاهد بروز هوای خطرناک نبوده ایم.

آنچه در این میان حائز اهمیت است این است که هرچه اندازه ذرات معلق در هوا کوچک ‌تر باشد، احتمال نفوذ در نسوج بدن بیشتر و خطرناک ‌تر می‌ شود و آمار مذکور حاکی از این است که در پی ام ۲.۵ وضعیت هوای سنندج که به کل استان تعمیم داده می شود، در طول ماه های مذکور مناسب نبوده است و روزهای پاک کمتری را تجربه کرده ایم.

کرمانشاه امسال ۳۷ روز هوای خارج از حد استاندارد داشته است

از سوی دیگر رئیس اداره پایش و نظارت محیط زیست استان کرمانشاه هم در این زمینه گفت: تا پایان هشت ماهه امسال، هوای کرمانشاه ۳۷ روز در وضعیت خارج از حد استاندارد قرار داشت.

ثریا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه، هوای کرمانشاه در مجموع ۳۵ روز در وضعیت هشدار قرار داشته و دو روز نیز در وضعیت اضطرار بوده است.

قربانی با بیان اینکه از ابتدای سال تا پایان آبان ماه هوای کرمانشاه به مدت ۳۷ روز خارج از حد استاندارد بود، افزود: نوع آلودگی هوای استان با منشا ریزگردها است.

گرد و غبار در استان کرمانشاه موضوعی فرا مرزی است و کانون تولید ریزگرد در کشورهای عراق و سوریه سبب درگیر شدن شهرهای مرزی ما می‌شود وی شهرهای مرزی قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب را از مناطق مستعد در معرض پدیده ریزگردها دانست و گفت: به دلیل داشتن مرز مشترک با عراق، عمدتا آلودگی بیشتری ناشی از ریزگردها متوجه این شهرها می‌شود.

وی تاکید کرد: پدیده گرد و غبار در استان کرمانشاه موضوعی فرا مرزی است و کانون تولید ریزگرد در داخل استان نداریم بلکه کانون‌های کشورهای عراق و سوریه سبب درگیر شدن استان و به ویژه شهرهای مرزی ما در هنگام بروز پدیده ریزگردها می‌شود و برای رفع این مشکل باید از طریق وزارت امور خارجه پیگیری شود.

ایلام امسال ۶۲ روز گرد و غباری داشته است

در عین حال معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام نیز گفت: ایلام امسال ۶۸ روز آب و هوای گرد و غباری داشته است.

علی طاهر سارایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گرد و غبار بیش از یک دهه است مهمترین عامل آلودگی هوای استان ایلام به شمار می رود، طی سال جاری شاهد ۶۸ روز گرد و غباری در استان بوده ایم.

وی بیان داشت: سال گذشته در مجموع شاهد ۷۶ روز گرد و غباری در استان بودیم که از این میزان ۶۴ روز در وضعیت هشدار، چهار روز در وضعیت اضطرار و هشت روز در وضعیت بحران بوده است.

سارایی بیان داشت: بیشترین میزان آلودگی در شهرستان های مهران با ۶۲، دهلران با ۳۶ و ایلام ۲۵ روز بوده است.

وی عنوان کرد: شهرستان های حوزه جنوب ایلام به دلیل هم مرز بودن با کشور عراق از آلودگی بیشتری برخوردار بوده اند، ضمن اینکه گرد و غبار استان منشا خارجی دارد.

به هر حال آلودگی غرب کشور را فراگرفته و برای حل این معضل که پیامدهای سنگینی بهداشتی را با خود به همراه دارد همت دولت مردان و مردم را نیاز دارد یعنی دولت مردان و مسئولین امر باید با آماده نمودن زیر ساخت ها از جمله تامین سوخت سالم تر برای کارخانه ها، نیروگاه ها، خودروها و تهیه وسایط نقلیه عمومی و ترویج فرهنگ استفاده از آن به جای خودروهای تک سرنشین می توان مرهمی بر درد آلودگی هوا باشد