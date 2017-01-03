رامبد فضای خودمانی و بدون تشریفات می خواست/ توجه به زیست جانوری

بهراد جوانبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دکور فصل چهارم «خندوانه» و تفاوت های آن با فصل های قبلی بیان کرد: کسانی‌که بیننده «خندوانه» هستند، می دانند که هر فصل از این برنامه با فصل قبل متفاوت است و دکور منحصر به فردی دارد.

وی ادامه داد: همه مخاطبان با دغدغه های زیست‌محیطی رامبد جوان و «خندوانه» آشنا هستند؛ از محتوای برنامه و کمپین هایی که راه اندازی می کردیم گرفته تا ساختار و دکور برنامه این دغدغه‌ها را شامل می‌شود. مثلا در اواخر فصل قبل تعاملی با نهادهای مرتبط با زیست جانوری ایران داشتیم و به مرور گونه‌ای از این جانوران را معرفی می‌کردیم. در این فصل هم ما طراحی دکور را با استفاده از نوارهای رنگی نورانی انجام دادیم. هر یک از این نوارها رنگ ثابتی را از ابتدا تا انتهای استودیو در برمی‌گیرد و من سعی کردم طراحی‌های این نوارها، نمادهایی از سرزمین‌مان یعنی کوه و دشت و دریا داشته باشد و در فواصلی از خطوط به طرح هایی از جانوران ایرانی در معرض خطر تبدیل شوند.

این طراح صحنه درباره این المان‌ها و سادگی آن ها بیان کرد: در نگاه اول شاید این طراحی، خطوط درهمی به نظر برسد که فقط جنبه تزیینی دارد اما من دوست دارم مخاطب کمی بیشتر دقت کند تا بتوانند این المان ها را ببینند، همانطور که لازم است در محیط زیست هم به این جانوران توجه بیشتری داشته باشیم. نمادهایی که با این نوارهای نئونی طراحی شده کاملا به همان شکل جانور مورد تهدید ارجاع دارد. مثلا ما دقیقا خطوط دور یک خرس سیاه آسیایی، یوز ایرانی و یا یک سمندر لرستانی را طراحی کرده ایم، به همان شکل خاص اش.

جوانبخت درباره دریافت این نمادها توسط تماشاگران اظهار کرد: تماشاگرانی که بیشتر به محتوا و گفتگوهای برنامه دقت می کنند شاید این طرح را بیشتر به عنوان تصاویر گرافیکی و چشم نواز رنگی دیده اند و اگر کمی بیشتر دقت کنند متوجه می شوند که این طراحی های گرافیکی بدون مفهوم نیست و معنای آنها را کشف می کنند.

جوانبخت درباره طراحی این دکور و سادگی آن نسبت به دکور فصل پیش تصریح کرد: طراحی دکور این فصل سهل و ممتنع است و به خواسته رامبد جوان به شکلی مینیمال انجام شد. نمی توان گفت این طراحی آسان بود و اتفاقا ما سعی کردیم این نمادها را در کمترین پرداخت ممکن به اجرا دربیاوریم و از زیاده گویی در طراحی پرهیز کنیم. کسی که طراح باشد، می‌داند که چنین کاری نیز دشواری‌های خود را دارد. در قیاس با طراحی قبلی، همانطور که می دانید دکور فصل سوم با تحقیقات و پیش تولید مفصلی طراحی شد. حتی متریالی که برای طراحی به کار گرفته شد برای اولین بار در دنیا بود و همین کار را دشوارتر کرد.

این هنرمند عرصه گرافیک درباره استفاده از نوارهای نئونی نیز یادآور شد: نورانی بودن و نوستالژیک بودن نئون برای من جذاب است. تابلوی نئون نماد شهرنشینی است؛ تابلوهای کافه‌ها و پاساژها با این جنس از نور شناخته می‌شوند و من خواستم با همین نمادهای شهری برای طبیعت و زیست جانوری ایران جلب توجه کنم. بالکن هایی در بالای سر تماشاچیان وجود دارد که طراحی آن به نوعی نشانگر صنعت و سرعت شهرسازی است. در استودیوی «خندوانه» این نمادها در تقابل با نماد زندگی جانوری و طبیعی نمایش داده شده‌اند.

جوانبخت اضافه کرد: همچنین در طراحی در ورودی مهمان از خطوط زاویه دار و تیز شروع شده و بعد به تدریج نرم و مدور می شود و نمادی است از اینکه از نوعی خشونت و زندگی سخت و خشک به نرمی و انعطاف برسیم.

این طراح دکور با اشاره به مبانی فرمی که در این دکوراسیون اجرایی کرده است، عنوان کرد: این طرح ها از من و با اجرای گروه همکارانم بود و در طراحی مینیمال از زیست جانوری با رامبد جوان مشورت هایی داشتم.

وی در پایان درباره کوچک تر شدن استودیو در این فصل و محدودیت های آن اظهار کرد: ما باید از حداقل های فضا در این طراحی استفاده و فضای استاندارد را برای مجری، مهمان و تماشاگر لحاظ می کردیم که کار طراحی را دشوار می کرد. خود من دوست داشتم صحنه ای می داشتیم که با استودیو اختلاف سطح داشته باشد ولی در این فضا فراهم نمی شد و از طرف دیگر رامبد جوان دوست داشت فضای این فصل خودمانی‌تر باشد و از تشریفات در صحنه جلوگیری شود.

عکس ها از شهاب اشتری