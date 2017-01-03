خالق مجسمه «کوهنورد» دربند درگذشت/ خداحافظی در ۹۸ سالگی

سید مجتبی موسوی معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی در گقتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام خبر فوت رضا لعل ریاحی پیشکسوت نقاشی و مجسمه‌سازی گفت: متاسفانه با خبر شدیم هنرمند نقاش و پیشکسوت مجسمه سازی کشورمان رضا لعل ریاحی روز ششم دی ماه در بروکسل درگذشت. او از هنرمندان پیشکسوت عرصه هنرهای تجسمی بودند که در ارتش کار می کردند.

وی ادامه داد: یادگاری ارزشمند این هنرمند برای ما مجسمه «کوهنورد» است که در محله دربند از سال ۱۳۴۱ نصب شده است. این هنرمند در سال های اخیر به دلیل سن بالایی که داشت در صرفا نقاشی می کرد و بیشتر آثار به جا مانده از او هم در این زمینه است و چندی پیش کتابی از نقاشی های این هنرمند چاپ شد.

موسوی با بیان اینکه مجسمه «کوهنورد» تنها یادگاری این هنرمند در تهران است، بیان کرد: این هنرمند مجسمه های کوچک دیگری در ابعاد موزه ای دارد، اما به عنوان مجسمه شهری تنها یک مجسمه در سطح شهر تهران از او وجود دارد که سال‌های ۱۳۳۶ از طرف فدراسیون کوهنوردی ساختش به وی پیشنهاد و در نهایت در سال ۱۳۴۱ در محل نصب می شود. جنس این مجسمه از بتن است و خوشبختانه تا الان آسیب جدی ندیده است. اگر چه یکی دو بار در این سال‌ها مرمت های سطحی شده است اما مجسمه مقاومت خوبی دارد.

این مدیر هنری همچنین گفت: طی ۵ سال اخیر برای اینکه اگر مجسمه ها آسیب جدی دیدند بتوانیم احیایشان کنیم از مجسمه ها قالب گیری کردیم و از این مجسمه هم قالبی گرفته شده و نسخه پلیمری آن در گالری برگ موجود است.

خبرگزاری مهر فقدان این هنرمند را به خانواده ایشان و جامعه هنری تسلیت می گوید.