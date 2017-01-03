اختلاف بین کارگران و وزارت بهداشت ادامه دارد

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: هفته گذشته سخنگوی وزارت بهداشت از دستور کتبی رئیس جمهور درباره منابع سهم درمان بیمه کارگران در سازمان تأمین اجتماعی خبر داد.

براساس سخنان ایرج حریرچی، پیش از این حسن روحانی دستورات شفاهی مبنی بر اینکه باید (سهم درمان کارگران) در حسابی مستقل باشد، داده بود تا این منابع قابل نظارت مستقیم باشد. برهمین اساس رئیس جمهوری دستور کتبی داد تا این موضوع محقق شود و این منابع توسط نهاد ریاست جمهوری مورد نظارت قرار گیرد و به این ترتیب حق بیمه کارگران به طور کامل و به موقع در حوزه سلامت و برای کارگران هزینه شود.

درحالی که بسیاری تصور می‌کردند با صدور دستور کتبی رئیس جمهور این موضوع فیصله پیدا می‌کند، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی طی یک نشست خبری از نمایندگان مجلس درخواست کرد تا بحث‌های کارشناسی ۱۰ ساله و نظر دولت و کمیسیون تلفیق را در نظر بگیرند و در تصویر برنامه ششم به بحث ادغام صندوق درمان تأمین اجتماعی رای ندهند.

سید تقی نوربخش در ارتباط با ساختار سازمان تأمین اجتماعی و تلاش‌هایی که برای ادغام درمان این سازمان انجام می‌شود گفت: من فکر می‌کنم به نتیجه نرسیدن بیش از ۱۰ سال بحث در ارتباط با از بین بردن تمامیت ساختاری و تفکیک بخش درمان حکایت از بی‌حاصلی این بحث‌ها دارد و بایستی نقطه اتمامی بر آنها گذاشته شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه طی ۴۰ سال گذشته بارها این انفکاک‌ها و ادغام‌ها انجام شده اما نتوانسته مسائل مطرح در حیطه بیمه‌های اجتماعی را حل کند افزود: حفظ شفافیت بین اجزای یک سازمان بیمه‌گر یک اصل ضروری است. اصل ضروری بعدی نیز انفکاک تولیدکننده خدمات درمانی و خریدار آن است. اگر تولیدکننده و خریدار یک نفر باشند نه نظارتی انجام می‌شود و نه انضباطی قابل اجرا است.

به عقیده نوربخشت این ادغام‌ها و تفکیک‌ها راهگشای مشکلات پیش‌روی نظام سلامت نیست و طبیعی است که براساس این استدلال ها بایستی بحث ادغام یک بار برای همیشه از دستور کار خارج شود.

صندوق تأمین اجتماعی صندوق کمیته امداد یا بهزیستی نیست

اکبر شوکت، عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی در دولت گذشته جولانگاه سیاسی شده بود و در حال حاضر این موضوع کنترل شده است، گفت: اما متأسفانه با طرح تحول نظام سلامت هزینه‌های وزارت خانه افزایش پیدا می‌کند و در این شرایط وزارتخانه علاقه دارد تا هزینه این طرح را از جیب کارگران به سایر نهادها بدهد، به گونه‌ای که گویا صندوق تأمین اجتماعی صندوق کمیته امداد یا سازمان بهزیستی است.

مسئولان اگر واقعا دلسوز جامعه کارگری هستند سرانه درمان کارگران را تقبل کنند

وی ادامه داد: این درحالی است که پول درمان را کارگران خودشان می‌پردازند، مسئولان اگر واقعا دلسوز جامعه کارگری هستند سرانه درمان کارگران را تقبل کنند.

به گفته شوکت، صندوق تأمین اجتماعی که قریب به ۴۱ میلیون ایرانی را پوشش می‌دهد و تنها صندوقی است که هنوز پابرجا مانده، در هر دولتی یک ضربه به آن وارد می‌شود، بنابراین اگر ضربه‌ها سنگین باشد مشخص نیست که چه کسی در کدام دولت می‌تواند پاسخگویی این زیان باشد.

رئیس شورای انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور ضمن اشاره به اینکه اگر طرح تحول سلامت آغاز شود و منابع کافی برای آن تعریف نشده باشد، مسئولان به خود اجازه می‌دهند از جیب کارگران هزینه کنند، گفت: دلیل این رفتار اهمیت ندادن به تشکل‌های کارفرمایی و کارگری کشور است، اگر قانون داده شود اما در دولت‌ها اجرا نشود، نتیجه می‌شود دست کردن در جیب کارگران و این روز به روز بیشتر موجب ضعیف شدن جامعه می‌شود.

انحراف طرح تحول سلامت از اهداف و برنامه‌های اولیه خود

همچنین حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص قوت گرفتن رای مثبت نمایندگان مجلس به ادغام صندوق درمان سازمان تأمین اجتماعی در طرح تحول سلامت، اظهار داشت: مشخص نیست که آحاد کارگران ایران در مقام صاحبان اصلی سازمان تأمین اجتماعی چندبار دیگر باید نظاره‌گر دست‌اندازی به صندوق درمانی این سازمان باشند؟

وی افزود: انگار در گرماگرم تعدیل حقوق اجتماعی کارگران در قالب اصلاح قانون کار یا توسعه مناطق آزاد اقتصادی، هنوز بی‌حرمتی و تعرض همفکران وزرات بهداشت نسبت به اموال کارگران ادامه داد و هنوز به صندوق درمانی سازمان تأمین اجتماعی به دیده راهکاری برای جبران کسری منابع طرح‌ تحول سلامت نگاه می‌شود.

وزارت بهداشت اگر به فکر بیمه درمانی رایگان برای محرومان جامعه است از حقوق و دستمزد پزشکان جراح بکاهد

صادقی ادغام صندوق درمان تأمین اجتماعی در طرح تحول سلامت را اقدامی عوام‌فریبانه دانست و افزود: وزارت بهداشت اگر به فکر بیمه درمانی رایگان برای محرومان جامعه است از حقوق و دستمزد پزشکان جراح بکاهد نه اینکه بااندوخته یک گروه از محرومان بخواهد به عموم جامعه وعده بیمه همگانی بدهد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه با تأکید بر انحراف طرح تحول سلامت از اهداف و برنامه‌های اولیه خود، تصریح کرد: همین انحراف از مسیر؛ طرح خوبی که می‌توانست به بسیاری خدمات درمانی مطلوب ارائه کند را به کام مردم تلخ کرده است.

صادقی با بیان اینکه طرح تحول سلامت چاه ویلی بدتر از هدفمندی یارانه‌ها برای دولت خواهد شد، افزود: دولت همین حالا با آثار ناگوار اجرای غلط طرح تحول سامت روبه‌رو است، حال در این شرایط چاهی بزرگتر بر سر راهش حفر می‌شود که هزاران برابر بدتر منابع و بودجه عمومی کشور را می‌بلعد.

با این تفاصیل، جامعه کارگری همچنان نگران در تلاش است تا از ادغام صندوق درمان سازمان تأمین اجتماعی در طرح تحول سلامت جلوگیری کند و صدای خود را به گوش مسئولان برساند.