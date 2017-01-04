«شصت پرسش اعتقادی» برای بچه ها چاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات کتاب جمکران، کتاب «شصت پرسش اعتقادی» نوشته سید رضا طباطبایی برای مخاطبان کودک و نوجوان، توسط انتشارات کتاب جمکران منتشر و راهی بازار نشر شد. این کتاب به سوال هایی درباره اصول عقاید مذهب شیعه است.

«دل کودک چون زمینی خالی است که هر بذری در آن پاشیده شود، می پذیرد» این کلام از حضرت علی(ع) به خوبی روشن می کند می کند که مهمترین مرحله در تربیت فرزند دوران خردسالی است. کاملا روشن است که هرگاه بتوانیم فرزندان امروز را خوب تربیت کنیم در آینده نه چندان دور شاهد جامعه ای بالنده خواهیم بود.

هنگامی که حس نیاز در کودک شکل می گیرد، آن را در قالب پرسش وخواهش ابراز می کند. پاسخ هایی که به پرسش های فرزندان داده می شود، باید مطابق نیاز و متناسب با ظرفیت ذهنی و معلومات کودک به شکلی ساده و جذاب باشد. کتاب شصت پرسش اعتقادی به پرسش هایی در مورد خدا، فلسفه خلقت، علت بیماری ها، تقدیر، مرگ و... اختصاص دارد.

خدا کیه؟ اندازه خدا چقدره؟ پدر و مادر خدا کیه؟ خدا چه شکلیه؟ هدف خدا از آفریدن ما چیه؟ اگه نماز نخونیم چی میشه؟ من دوست ندارم پیر بشم؟ و ... از جمله سوال هایی هستند که در این کتاب به آن ها پاسخ داده شده و راه بیان شان به بچه ها، برای والدین توضیح داده شده است.

این کتاب به تازگی با ۲۲۰ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۱۰۰ هزار ریال منتشر شده است.