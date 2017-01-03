ابومهدی المهندس: احتمال حضور حشد شعبی در سوریه وجود دارد

به گزاشر خبرگزاری مهر، «ابو مهدی المهندس» نائب رئیس حشد شعبی عراق ضمن مصاحبه ای با شبکه المیادین در جبهه موصل نکات مهمی را بیان کرد.

در همین راستا، «ابومهدی المهندس» تاکید کرد: شهیدان عماد مغنیه و سید مصطفی بدرالدین نقش اساسی در شکل دهی به مقاومت ضد آمریکایی ها در عراق داشتند.

وی در ادامه تصریح کرد: امیدواریم که نبردها در سوریه قبل از آزادسازی موصل به پایان برسد و گرنه نیاز است که ما بعنوان بسیج مردمی عراق وارد سوریه شویم.

فرمانده ارشد حشد شعبی بیان داشت: وارد هر منطقه ای که بخواهد امنیت عراق را تهدید کند، خواهیم شد. ما گروه هایی از بسیج مردمی داریم که از اهل سنت استان های الانبار، صلاح الدین و نینوا هستند.

پیش از این حیدر العبادی نخست وزیر عراق پیشتر اعلام کرده بود که تا ۳ ماه دیگر خاک عراق به صورت کامل از لوث تروریست های داعش پاکسازی می شود.

عملیات آزادسازی نینوا از ۲۶ مهر ماه آغاز شده است و از آن زمان تاکنون نیروهای عراقی صدها کیلومترمربع و ده‌ها محله در استان نینوا را از چنگ تروریست‌های داعشی آزاد کرده‌اند.