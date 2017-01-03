نوبت سوم بررسی لایحه برنامه ششم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی نوبت سوم مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه برنامه ششم دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۱۸۰ نماینده آغاز شد.

بررسی بخش سلامت، بیمه، سلامت و زنان و خانواده در دستور کار نوبت سوم مجلس قرار دارد.