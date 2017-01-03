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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۲۴

به ریاست لاریجانی؛

نوبت سوم بررسی لایحه برنامه ششم آغاز شد

نوبت سوم بررسی لایحه برنامه ششم آغاز شد

نوبت سوم بررسی لایحه برنامه ششم به ریاست لاریجانی در مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی نوبت سوم مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه برنامه ششم دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۱۸۰ نماینده آغاز شد.

بررسی بخش سلامت، بیمه، سلامت و زنان و خانواده در دستور کار نوبت سوم مجلس قرار دارد.

کد مطلب 3867955

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