نوبت سوم بررسی لایحه برنامه ششم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی نوبت سوم مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه برنامه ششم دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۱۸۰ نماینده آغاز شد.
بررسی بخش سلامت، بیمه، سلامت و زنان و خانواده در دستور کار نوبت سوم مجلس قرار دارد.
نوبت سوم بررسی لایحه برنامه ششم به ریاست لاریجانی در مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی نوبت سوم مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه برنامه ششم دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۱۸۰ نماینده آغاز شد.
بررسی بخش سلامت، بیمه، سلامت و زنان و خانواده در دستور کار نوبت سوم مجلس قرار دارد.
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