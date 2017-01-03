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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۲۱:۰۱

عضو شورای شهر یزد:

نارضایتی از قیمت و کیفیت میوه در یزد بالاست

نارضایتی از قیمت و کیفیت میوه در یزد بالاست

یزد ـ عضو شورای اسلامی شهر یزد با بیان اینکه نارضایتی از قیمت و کیفیت میوه در یزد بالا است، گفت: لازم است درجه بندی میوه ها استانداردسازی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدعلی پاکنژاد در جلسه علنی شورای شهر یزد با بیان اینکه نارضایتی در زمینه قیمت و کیفیت میوه در یزد بالا است، اظهار داشت: باید علت به وجود آمدن شرایطی که نارضایتی مردم را به دنبال داشته، بررسی شود.

وی بیان کرد: یکی از راهکارهایی که می تواند تا حد زیادی در زمینه بهبود کیفیت میوه اثرگذار باشد، درجه بندی میوه ها است.

پاکنژاد ادامه داد: باید ابتدا درجه بندی در میدان میوه و تره بار شهرداری انجام شود آنگاه نتایج و تاثیر آن بر بازار خرده فروشی رصد و بررسی شود.

وی یادآور شد: یکی از مسائلی که مردم شهر یزد را در زمینه میوه ناراضی کرده، تفاوت قیمت میوه در مناطق مختلف سطح شهر است به نحوی که یک میوه در نقطه ای یک قیمت و همان میوه در نطقه دیگر، قیمت دیگری دارد.

پاکنژاد با بیان اینکه قیمت و کیفیت میوه برای مردم بسیار حائز اهمیت است، تصریح کرد: باید در شورای شهر تصمیماتی اتخاذ شود که در نهایت به تامین نظر مردم و جلب رضایت آنها بیانجامد.

وی از اعضای شورای شهر یزد خواست تا با همدلی و هماهنگی، اقدامی موثر در این راستا انجام دهند.

کد مطلب 3868051

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