  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۱۷

امضای ۴ تفاهم‌نامه همکاری اقتصادی میان ایران و روسیه

ایران و روسیه در حاشیه نوزدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی دو کشور چهار تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، چهار تفاهم‌نامه همکاری در حاشیه نوزدهمین نشست رسمی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و فدراسیون روسیه میان سازمان‌ها و شرکت‌های دو کشور امضا شد.

یادداشت تفاهم برنامه اجرایی همکاری بین سازمان ملی استاندارد جمهوری اسلامی ایران و آژانس فدرال تنظیم مقررات فنی و اندازه‌شناس فدراسیون روسیه در سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ میلادی از سوی فرزانه انصاری، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و شالایف آنتوان پاولویچ، رئیس فدرال تنظیم مقررات فنی و اندازه‌شناسی روسیه امضا شد.

تفاهم‌نامه همکاری بین سرویس فدرال تأیید صلاحیت فدراسیون روسیه و مرکز تأیید صلاحیت جمهوری اسلامی ایران را نیز مهدی علیپور، رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران و ولواچ دیمیتری والرویچ، رئیس سرویس فدرال تأیید صلاحیت روسیه امضا کردند.

پروانه رضایی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران و ایوانکف میخائیل یورویویچ، رئیس سرویس فدرال کار و اشتغال فدراسیون روسیه نیز یادداشت تفاهم همکاری بین سازمان فدرال کار و اشتغال فدراسیون روسیه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در زمینه توسعه اشتغال و بازرسی کار را امضا کردند.

آخرین یادداشت تفاهم بین شرکت سهامی ارت خیمیا و پژوهشگاه صنعت نفت از سوی عظیم کلانتری اصل، رئیس پژوهشگاه صنعت نفت و اشپاک آندری ولادیمیرویچ، مدیرعامل شرکت سهامی ارت خیمیا به امضا رسید.

نوزدهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی میان ایران و روسیه از روز دوشنبه در تهران آغاز به‌کار کرد و طی روزهای گذشته (۲۶ و ۲۷ بهمن)، ۱۷ کارگروه تخصصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی با برگزاری نشست‌های جداگانه به تبادل‌نظر پرداختند.

کد خبر 6752799
فاطمه صفری دهکردی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها