به گزارش خبرنگار مهر، چهار تفاهمنامه همکاری در حاشیه نوزدهمین نشست رسمی کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و فدراسیون روسیه میان سازمانها و شرکتهای دو کشور امضا شد.
یادداشت تفاهم برنامه اجرایی همکاری بین سازمان ملی استاندارد جمهوری اسلامی ایران و آژانس فدرال تنظیم مقررات فنی و اندازهشناس فدراسیون روسیه در سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ میلادی از سوی فرزانه انصاری، معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و شالایف آنتوان پاولویچ، رئیس فدرال تنظیم مقررات فنی و اندازهشناسی روسیه امضا شد.
تفاهمنامه همکاری بین سرویس فدرال تأیید صلاحیت فدراسیون روسیه و مرکز تأیید صلاحیت جمهوری اسلامی ایران را نیز مهدی علیپور، رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران و ولواچ دیمیتری والرویچ، رئیس سرویس فدرال تأیید صلاحیت روسیه امضا کردند.
پروانه رضایی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران و ایوانکف میخائیل یورویویچ، رئیس سرویس فدرال کار و اشتغال فدراسیون روسیه نیز یادداشت تفاهم همکاری بین سازمان فدرال کار و اشتغال فدراسیون روسیه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در زمینه توسعه اشتغال و بازرسی کار را امضا کردند.
آخرین یادداشت تفاهم بین شرکت سهامی ارت خیمیا و پژوهشگاه صنعت نفت از سوی عظیم کلانتری اصل، رئیس پژوهشگاه صنعت نفت و اشپاک آندری ولادیمیرویچ، مدیرعامل شرکت سهامی ارت خیمیا به امضا رسید.
نوزدهمین کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی میان ایران و روسیه از روز دوشنبه در تهران آغاز بهکار کرد و طی روزهای گذشته (۲۶ و ۲۷ بهمن)، ۱۷ کارگروه تخصصی در حوزههای مختلف اقتصادی با برگزاری نشستهای جداگانه به تبادلنظر پرداختند.
