نیروهای یمنی یک قایق نظامی سعودی را در سواحل «تعز» هدف قرار دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یگان های نیروی دریایی وابسته به ارتش و کمیته های مردمی یمن یک قایق نظامی متعلق به ائتلاف متجاوز سعودی را در سواحل «المخا» واقع در استان تعز هدف قرار دادند.

یک منبع نظامی اعلام کرد که یگان های ارتش و کمیته های مردمی یکی از قایق های متعلق به سعودی ها را پس از نزدیک شدن به سواحل بخش المخا مورد حمله قرار دادند.

یگان موشکی نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن در تاریخ ۲۷ نوامبر گذشته نیز تجمع قایق های نظامی ائتلاف سعودی را در سواحل بخش «ذباب» در نزدیکی باب المندب واقع در استان تعز بمباران کرد.

نیروهای یمنی همچنین در تاریخ ۲۶ نوامبر نیز پنج قایق متعلق به سعودی ها را با موشک های کاتیوشا در مقابل سواحل مثلث العمری در بخش ذباب مورد هدف قرار دادند.

گفتنی است که رژیم سعودی با چراغ سبز آمریکا و همراهی چند کشور عربی دیگر وابسته به خود نزدیک به دو سال است که تجاوز به یمن را آغاز کرده است. در طول این تجاوز هزاران نفر از مردم یمن شهید و زخمی و خسارت های زیادی نیز به زیرساخت های این کشور وارد شده است.