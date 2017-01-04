کاهش سهم طلای قاچاق به کمتر از ۲۰ درصد/برخوردها نتیجه داد

آیت محمدولی در گفتگو با مهر در خصوص موضوع قاچاق طلا و جواهر در کشور، گفت: صنف طلا و جواهر هم جدا از صنوف دیگر نیست و موضوع کالاهای قاچاق در این صنف هم وجود دارد اما مانند خیلی از صنوف دیگر هجوم سنگینی در این بخش نداریم و با اقداماتی که طی سالهای گذشته انجام شده، میزان عرضه طلای ساخته شده قاچاق در بازار به شدت کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه طلا در کشور ما کالایی سرمایه ای است، اظهار داشت: ممکن است ۲۰ درصد از طلاهای عرضه شده در بازار از مبادی غیررسمی باشد. در عین حال تمام طلای خارجی موجود در بازار قاچاق نیست زیرا هر مسافر می تواند ۱۵۰ گرم طلا از کشورهای دیگر خریداری کرده و به کشور بیاورد که اینها هم وارد بازار طلای ایران می شود.

محمدولی با اعلام اینکه درصدی از این رقم هم مربوط به املاک تملیکی است، گفت: گاهی طلاهای قاچاق و مصنوعات ساخته شده را کشف و ضبط می کنند که قبلا به صورت مزایده در بازار عرضه می شد اما ما تقاضا کرده بودیم که اینها را به مزایده نگذارید و ذوب کنید تا استفاده نشود.

وی با تاکید بر اینکه موضوع مبارزه با قاچاق طلا را قبول داریم و باید با افراد خاطی، مبارزه شود، گفت: اینکه عده ای تولید داخل را رها کردند و تولید بیگانه را تقویت میکنند از نظر ما درست نیست و اعضای صنف هم موافق برخورد با خاطیان هستند.

نایب رئیس اتحادیه صنف طلا و جواهر با اعلام اینکه طلا چیزی نیست که در انبارها پنهان شود، افزود: در حال حاضر تولیدکننده های خوبی در کشور داریم که حتی تولیدات آنها بهتر از تولیدات خارجی است.

محمدولی با اعلام اینکه ما هنرمندان خوبی در کشور داریم، اظهار داشت: اما باید بستر کار برای آنها فراهم شود، تسهیلات هم فقط مالی نیست بلکه ایجاد شرایط مناسب برای تولید از سوی سازمان ها و مسئولان ذیربط بسیار مهم است.