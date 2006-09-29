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۷ مهر ۱۳۸۵، ۱۱:۰۳

براساس نظرسنجي شبكه الجزيره؛

بيش از 81 درصد با به رسميت شناختن اسرائيل از سوي حماس مخالفند

در يك نظرسنجي در شبكه الجزيره كه 41 هزار تن شركت كردند ، بيش از 81 درصد با اين مسئله كه حماس رژيم صهيونيستي را درمقابل لغو محاصره مالي به رسميت بشناسد، مخالفت كردند.

به گزارش خبرگزاري مهر، براساس نظرسنجي كه اين پايگاه اينترنتي درمورد به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي ودرمقابل لغو تحريم ها عليه فلسطيني ها انجام داد، 5/81 درصد ازشركت كنندگان دراين نظرسنجي، مخالفت خود را با عملي شدن اين مسئله اعلام كردند.

دراين نظرسنجي كه طي روزهاي 25 تا 28 سپتامبر(3 تا 6 مهر) انجام شد و درآن 41 هزارنفرهم شركت كردند، 5/18 درصد نيز با به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي ازسوي حماس و درمقابل لغو تحريم هاي مالي عليه فلسطيني ها موافق بودند.

اين نظرسنجي درحالي انجام شد كه همچنان محاصره مالي رژيم صهيونيستي درسرزمين هاي اشغالي و درعين حال مصادره دارايي ها و اموال فلسطيني ها نيزهمچنان ادامه دارد.به طوري كه اخيرا نظاميان رژيم صهيونيستي به بانك هاي ملي اردني درنابلس و ديگراماكن نگه داري پول يورش بردند و مقدارزيادي از دارايي ها واموال فلسطيني ها را مصادره كردند.

کد مطلب 386957

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