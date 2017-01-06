عدم حل مشکلات در کشور ربطی به منابع مالی و اقتصادی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال الدین شهریاری شامگاه پنجشنبه در شورای برنامه ریزی و اقتصاد مقاومتی استان بوشهر اظهار داشت: جامعه شناسان پدیده مهاجرت استان از روستا به شهر را علل مختلفی عنوان کردند که مهمترین آن جست و جوی شغل، تغییر شغل،خدمات و جاذبه های شهری عنوان کرده اند.

وی عنوان کرد: در کشور ما در ۶۰ سال گذشته نسبت جمعیت روستایی به شهری ۷۰ به ۳۰ بوده است که امروز شاهد نسبت معکوس هستیم و بالغ بر ۷۲ درصد از مردم در شهر ها سکونت دارند که عده ای فکر می کنند این اتفاق بسیار میمون است.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این مهاجرت افراد در کشور ما از روستاها به شهر به دلیل الزامات شهری و مدرنیته نبوده بلکه به دلیل از دست رفتن اقتصاد و اشتغال در روستاهای کشور بوده است.

وی با اشاره به اینکه در شهر ها نیز شغل های کاذب رواج داده شده است عنوان کرد: به همین دلیل در خیابان ها افرادی را می بینیم که مشغول فروش گل و یا چیز های از این قبیل هستند.

شهریاری با بیان اینکه برخی مشکلات ما ربطی به کمبود بودجه، منابع مالی و اقتصادی دارد بیان کرد: این شیوه، شیوه مملکت داری نیست و باید بهتر اداره شود.

نماینده مردم دشتی و تنگستان بیان کرد: بسیاری از مشکلات و کمبود های موجود در منابع با مدیریت صحیح می توان جبران کرد.

وی بیان کرد: آمار تاثیر کم صنعت بر ایجاد اشتغال استان یعنی اشتغال نیروهای غیر بومی در صنعت فعال در استان بوشهر.

وی با اشاره به اینکه اکنون در برخی از شرکت های مستقر در عسلویه حتی آبدارچی را هم از استان های دیگر استخدام می کنند بیان کرد: این معنی واقعی اتلاف منابع ملی است.

شهریاری عنوان کرد: یکی از مزیت های استان بوشهر تولید صیفی جات در خارج از فصل است و در روزهایی که بیشتر استان های کشور در برف و یخبندان هستند تولیدات صیفی کشاورزان استان به ثمر نشسته است.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: اکنون این محصولات را از کشاورزان ۲۵۰تومان خریداری می شود اما در شهر ها کمتر از ۲۵۰۰ تومان نمی فروشند و این یعنی سوء استفاده دلالان در خلل نبود تعاون روستایی در استان و کشور.

وی با عنوان اینکه با این قیمت فروش محصول کشاورزان حتی نصف هزینه تولید هم به کشاورزان باز نمی گردد عنوان کرد: کشاورزانی که به امید فروش خوب محصول برای اجرای مراحل کاشت و خرید مواد مورد نیاز چک داده اند در انتظار برگشت خوردن چک هایشان باشند.

شهریاری گفت: در استان بوشهر هر ساله با دو بحران بزرگ روبرو هستیم که یکی سیل زدگی و دیگری بی آبی است.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: استان بوشهر به دلیل دارا بودن باران هایی شدید در فصل زمستان برخی از شهر های استان با سیل روبرو هستند در حالی که در دو ماه پس از عید با بحران بی آبی روبرو است که این نشانه نبود تدبیر مناسب در این بخش است.

وی گفت: گشایش در این کارها مدیریت می خواهد که ما متاسفانه بد مدیریت می کنیم.