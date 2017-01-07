به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی قنبری با اشاره به اینکه ستاد تنظیم بازار کشور مجوز صادرات ۳ میلیون تن گندم مازاد را صادر کرده است، افزود: با آغاز صادرات گندم، جمهوری اسلامی ایران در فهرست صادر کنندگان گندم جهان قرار می گیرد.

وی، گفت: صادرات گندم به صورت عرضه در بورس، مزایده بین المللی و تهاتر انجام می شود.

قنبری افزود: از ۳ میلیون تن گندم مازاد ۵۰۰ هزار تن آن گندم دروم است که با صادرات این رقم حدود ۶۰۰ میلیون دلار ارز وارد کشور خواهد شد.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: گندم دروم ایران از لحاظ کیفیت با گندم کانادا رقابت می کند و کشورهای جهان با کیفیت این محصول کشورمان آشنا هستند و کشورهای ایتالیا و ترکیه از مشتریان این محصول هستند.

قنبری افزود: گندم خریداری شده در مراکز سیلو از لحاظ کیفیت درجه بندی و بین نانوایی های کشور تقسیم می شود.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: میزان پروتئین موجود در گندم کشور ۱۲ تا ۹/۵ درصد است و ۵۰ درصد گندم تولیدی از لحاظ کیفیت در رده خوب و متوسط قرار دارد و برای پخت نان خوب، مناسب است.

وی درباره ادعای برخی از افراد در زمینه کیفیت نامناسب گندم و آرد داخلی، تصریح کرد: به اندازه کافی گندم خوب برای پخت نان در کشور داریم اما انگار عده ای با طرح این مسائل در پی واردات گندم هستند.

قنبری، ادامه داد : برخی در پی واردات گندم هستند و به بهانه پایین بودن کیفیت آرد و گندم داخلی تلاش دارند کیفیت تولید داخل را نامناسب جلوه دهند و بحث اختلاط با آرد و گندم وارداتی را برای ارتقای کیفیت نان مطرح می کنند.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، گفت: نیاز کشور به گندم را تامین کردیم هیچ نیازی به واردات نیست و برای پخت نان خوب به هر میزان که بخواهیم گندم با کیفیت موجود است.

قنبری افزود: کیفیت پخت نان در مقایسه با گذشته افزایش یافته است و برای ارتقای این کیفیت برنامه های آموزشی اجرا خواهد شد.

وی درباره نهایی شدن قیمت خرید تضمینی گندم، گفت: اختصاص یارانه و تسهیلات بهترین روش حمایت کشاورزان است اما شورای اقتصاد برای تامین نظر کشاورزان در حال بررسی قیمت است و امیدواریم قیمت مناسب بزودی اعلام شود.