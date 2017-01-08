بازنگری آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاهها

عبدالرحیم نوه ابراهیم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازنگری آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها گفت: کلید بازنگری آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها در شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم زده شده ولی هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده است.

وی ادامه داد: براساس این آیین نامه، واگذاری اختیارات برنامه درسی به دانشگاه های سطح یک محدود بود که در این بازنگری بررسی می شود که آیا می توان آن را به دانشگاه های بیشتری تسریعی داد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تحصیلات تکمیلی وزارت علوم یادآورشد: در این آیین نامه مشخص می شود که چه اختیاراتی دراین زمینه می توان به سایر دانشگاه ها داد.

به گزارش مهر، آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها به منظور حرکت در جهت نهادینه کردن مشارکت دانشگاهها درمدیریت آموزش عالی، تمرکززدایی و ارتقای کیفیت آموزش عالی با هدف، انطباق هر چه بیشتر برنامه های درسی با نیازهای جامعه، نهادینه کردن برنامه ریزی درسی در دانشگاهها و روزآمد شدن برنامه ها با توجه به تحولات دانش بشری و تناسب بیشتر برنامه های درسی با امکانات و تواناییهای دانشگاهها به دانشگاه های سطح یک ارایه شده بود.

اکنون این آیین نامه در شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم درحال بررسی است که آیا آن را می توان به سایر دانشگاه ها تسریع داد.