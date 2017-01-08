همکاری در هفت پروژه سینمایی/ با دو فیلم در جشنواره فجر حضور دارم

ایمان کرمیان مدیر جلوه های ویژه میدانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت های خود در سال جاری گفت: در سال ۹۵ در هفت پروژه سینمایی حضور پیدا کردم که «هجوم» به کارگردانی شهرام مکری، «ویلایی ها» به کارگردانی منیر قیدری، «ایتالیا ایتالیا» به کارگردانی کاوه صباغ زاده، «خانه کاغذی» به کارگردانی مهدی صباغ زاده، «دریاچه و ماهی» به کارگردانی مریم دوستی، «سرگشته» به کارگردانی ناصر هاشم زاده، «پرسه در حوالی من» به کارگردانی غزاله سلطانی از جمله این فیلم ها است.

وی ادامه داد: از میان این آثار تنها دو فیلم «ویلایی ها» و «ایتالیا ایتالیا» به بخش مسابقه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر راه پیدا کرده است.

مدیر جلوه های ویژه میدانی فیلم «ملکه» ساخته محمدعلی باشه‌آهنگر تاکید کرد: خوشبختانه امسال سال خوبی از نظر کاری بود و دوستان در حوزه جلوه های ویژه میدانی فعالیت های خوبی داشته اند.

وی در پاسخ به اینکه کار در کدام یک از پروژه ها با سختی بیشتری همراه بود، بیان کرد: حرفه جلوه های ویژه میدانی در هر پروژه ای، حرفه ای سخت است و نمی توان گفت کدام یک از این هفت پروژه نسبت به دیگری سخت تر بوده است. به عنوان مثال فیلم سینمایی «ویلایی ها» یک فیلم زنانه در ژانر دفاع مقدس بود. در یکی از سکانس های فیلم، باید رگبار هواپیما را به تصویر می کشیدم و در آن سکانس خاص همه بازیگران زن و بچه بودند و حتی یک بازیگر مرد در سکانس مورد نظر حضور نداشت و می توان آن را یکی از سکانس های سخت دانست به خصوص آنکه این فیلم در اندیمشک و در اوج گرما فیلمبرداری شد.

«ویلایی ها» یک فیلم زنانه در ژانر دفاع مقدس بود. در یکی از سکانس های فیلم، باید رگبار هواپیما را به تصویر می کشیدم و در آن سکانس خاص همه بازیگران زن و بچه بودند و حتی یک بازیگر مرد در سکانس مورد نظر حضور نداشت و می توان آن را یکی از سکانس های سخت دانست وی تاکید کرد: در کل می توان گفت که همه فیلم هایی را که در سال جاری کار کردم، بسیار دوست داشتم و همه آثار بسیار خوبی بودند. البته من همیشه دوست دارم متفاوت کار کنم و در هرکاری سعی کرده ام تغییراتی نسبت به فیلم دیگر اعمال کنم.

مدیر جلوه های ویژه میدانی فیلم «دریاچه و ماهی» توضیح داد: «سرگشته» نیز انفجارهایی داشت که من سعی کردم این انفجارها را کمی متفاوت تر نسبت به دیگر انفجارها به نمایش بگذارم. این فیلم یک سکانس جنگی داشت و باید در شب فیلمبرداری می شد و همین مساله سختی هایی را به همراه داشت به همین دلیل انفجارهایی طراحی کردیم که نور داشته باشد تا بتواند فضای مناسبی برای فیلم به همراه آورد.

کرمیان در پایان گفت: در حال حاضر نیز همچنان مشغول کار در سریال «سرزمین کهن» به کارگردانی کمال تبریزی هستم، در کنار آن نیز همکاری در سریال «نفس» به کارگردانی جلیل سامان را برعهده دارم. البته با توجه به نزدیک شدن به جشنواره فیلم فجر، تولید در سینما بسیار کم شده است که البته این شرایط بعد از پایان این جشنواره تغییر می کند.