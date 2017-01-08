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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۴۰

مراسم اهدای ششمین جایزه‌ دکتر مجتبایی برگزار می شود

مراسم اهدای ششمین جایزه‌ دکتر مجتبایی برگزار می شود

مراسم اهدای ششمین دوره جایزه دکتر فتح الله مجتبایی روز شنبه ۲۵ دی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز فرهنگی شهر کتاب، مراسم اهدای ششمین دوره جایزه دکتر فتح الله مجتبایی روز شنبه ۲۵ دی با حضور اصحاب فرهنگ و اندیشه در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می شود.

هیات داوران این جایزه؛ فتح‌الله مجتبایی، ضیاء موحد، حسین معصومی‌همدانی، شهرام پازوکی و علی‌اصغر محمدخانی پس از بررسی پایان‌نامه‌های دریافتی که در سال ۱۳۹۴ دفاع شده‌اند، دو پایان‌نامه‌ برگزیده و یک پایان‌نامه‌ تشویقی را انتخاب کرده‌اند که در این مراسم معرفی می‌شوند.

همچنین در این مراسم، هیات داوران و استادان راهنمای پایان‌نامه‌های برگزیده درباره‌ وضعیت پژوهش‌های دانشگاهی در حوزه‌ زبان و ادبیات فارسی، ادیان و عرفان سخن می‌گویند.

این مراسم روز شنبه ۲۵ دی از ساعت ۱۶ در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می شود.

کد مطلب 3871338

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