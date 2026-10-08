به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مهربان صبح پنجشنبه در حاشیه همایش بزرگ ورزش صبحگاهی لاهیجان در گفتگو با رسانه ها با اشاره به ضرورت گسترش ورزش‌های همگانی در جامعه اظهار کرد: ورزش‌های همگانی می‌توانند روح سلامتی و نشاط را در جامعه تزریق کنند و زمینه حضور بیشتر مردم در فعالیت‌های ورزشی را فراهم سازند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی گیلان و شهرستان لاهیجان افزود: استان گیلان و به‌ویژه لاهیجان از استعدادها و ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه ورزش برخوردار هستند و مکان‌های مختلف این شهرستان نیز روزانه مورد استقبال ورزشکاران و علاقه‌مندان به فعالیت‌های ورزشی قرار می‌گیرد.

مهربان برگزاری همایش بزرگ ورزش صبحگاهی در لاهیجان را در راستای استفاده از همین ظرفیت‌ها دانست و تصریح کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر مردم در ورزش‌های همگانی و ایجاد نشاط اجتماعی را فراهم کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان گیلان همچنین از تفاهم‌نامه میان شهرداری لاهیجان و فدراسیون ورزش‌های همگانی خبر داد و گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه، لاهیجان به عنوان «پایتخت ورزش روزانه» انتخاب خواهد شد؛ عنوانی که می‌تواند ظرفیت‌های ورزشی و اجتماعی این شهرستان را بیش از پیش معرفی و تقویت کند.