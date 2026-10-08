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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

مهربان: لاهیجان پایتخت ورزش روزانه می‌شود

مهربان: لاهیجان پایتخت ورزش روزانه می‌شود

لاهیجان- مدیرکل ورزش و جوانان گیلان با تأکید بر ضرورت توسعه ورزش‌های همگانی در جامعه گفت: لاهیجان پایتخت ورزش روزانه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مهربان صبح پنجشنبه در حاشیه همایش بزرگ ورزش صبحگاهی لاهیجان در گفتگو با رسانه ها با اشاره به ضرورت گسترش ورزش‌های همگانی در جامعه اظهار کرد: ورزش‌های همگانی می‌توانند روح سلامتی و نشاط را در جامعه تزریق کنند و زمینه حضور بیشتر مردم در فعالیت‌های ورزشی را فراهم سازند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی گیلان و شهرستان لاهیجان افزود: استان گیلان و به‌ویژه لاهیجان از استعدادها و ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه ورزش برخوردار هستند و مکان‌های مختلف این شهرستان نیز روزانه مورد استقبال ورزشکاران و علاقه‌مندان به فعالیت‌های ورزشی قرار می‌گیرد.

مهربان برگزاری همایش بزرگ ورزش صبحگاهی در لاهیجان را در راستای استفاده از همین ظرفیت‌ها دانست و تصریح کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر مردم در ورزش‌های همگانی و ایجاد نشاط اجتماعی را فراهم کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان گیلان همچنین از تفاهم‌نامه میان شهرداری لاهیجان و فدراسیون ورزش‌های همگانی خبر داد و گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه، لاهیجان به عنوان «پایتخت ورزش روزانه» انتخاب خواهد شد؛ عنوانی که می‌تواند ظرفیت‌های ورزشی و اجتماعی این شهرستان را بیش از پیش معرفی و تقویت کند.

کد مطلب 6971660

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