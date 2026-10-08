به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی صبح پنجشنبه همزمان با هفته دامپزشکی از چند واحد تولیدی و خدماتی مرتبط با حوزه دام و طیور در شهرستان میاندورود بازدید کرد و در جریان ظرفیت‌ها، نحوه فعالیت و مشکلات این مجموعه‌ها قرار گرفت.

وی در این بازدید که از سردخانه بهمن، کارخانه تولید خوراک دام و طیور گلناز و یکی از داروخانه‌های دامپزشکی شهرستان انجام شد، بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی و خدماتی و فراهم کردن زمینه برای توسعه فعالیت آنها تأکید کرد.

فرماندار میاندورود با بیان اینکه واحدهای تولیدی نقش مؤثری در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی دارند، اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌ها، تسهیل امور اداری و فراهم کردن شرایط مناسب برای تداوم فعالیت و سرمایه‌گذاری در این بخش باید مورد توجه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

بابایی لولتی افزود: شناسایی موانع پیش روی تولیدکنندگان و تلاش برای رفع مشکلات آنها از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید و تقویت اشتغال در شهرستان منجر شود.

وی با اشاره به ظرفیت میاندورود در حوزه کشاورزی، دام و طیور، تکمیل زنجیره تولید و توسعه صنایع و خدمات وابسته را ضروری دانست و گفت: واحدهای فعال در زمینه تأمین نهاده، تولید خوراک، نگهداری و فرآوری محصولات و همچنین ارائه خدمات تخصصی دامپزشکی، حلقه‌های مهمی از چرخه تولید هستند.

فرماندار میاندورود تصریح کرد: تقویت این مجموعه‌ها علاوه بر کمک به پایداری تولید، می‌تواند زمینه افزایش ارزش افزوده محصولات بخش کشاورزی و دام و طیور را فراهم کند.

وی همچنین با حضور در مجموعه‌های دامپزشکی، از خدمات دامپزشکان و فعالان این حوزه در راستای حفظ سلامت دام و طیور و پشتیبانی از چرخه تولید قدردانی کرد.

بابایی لولتی در پایان بر استمرار بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی و پیگیری مسائل و مطالبات آنها تأکید کرد و خواستار همکاری و همراهی بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع موجود شد.