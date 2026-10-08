به گزارش خبرنگار مهر، داود گرشاسبی صبح پنجشنبه در جلسه کارگروه تخصصی امور اجتماعی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی و همکاری مؤثر دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: مسائل اجتماعی و حوزه سلامت روان، موضوعاتی فرابخشی هستند و نمی‌توان با نگاه صرفاً دستگاهی برای آنها تصمیم‌گیری و اقدام کرد.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید با درک مسئولیت مشترک خود، ظرفیت‌ها و امکاناتشان را در کنار یکدیگر قرار دهند تا خدمات ارائه‌شده به مردم از انسجام و اثربخشی بیشتری برخوردار باشد.

فرماندار شهرستان تبریز با تأکید بر ضرورت شناخت و باور نیازهای واقعی جامعه، گفت: برای دستیابی به نتایج پایدار در حوزه سلامت روان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، باید ارتباط و همکاری بیشتری با آموزش و پرورش برقرار شود و آموزش‌های لازم از سنین مدرسه و برای نسل‌های آینده در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: در حوزه رفتارسازی و شکل‌دهی به نگرش و مهارت‌های دانش‌آموزان، لازم است برنامه‌های هدفمند، مستمر و متناسب با نیازهای آنان تدوین و اجرا شود تا دانش‌آموزان از دوران کودکی و نوجوانی با مهارت‌های زندگی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و شیوه‌های صحیح مواجهه با مسائل فردی و اجتماعی آشنا شوند.

فرماندار شهرستان تبریز همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت کارشناسان و افراد متخصص در اجرای برنامه‌های آموزشی و اجتماعی تأکید کرد و افزود: باید از حضور و مداخله افراد غیرمتخصص و فاقد مسئولیت در این حوزه جلوگیری شود تا برنامه‌ها با دقت، کیفیت و اثربخشی بیشتری اجرا شوند.

وی همچنین بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها، جلوگیری از موازی‌کاری و ایجاد سازوکار مناسب برای شناسایی، ارجاع و پیگیری افراد نیازمند حمایت تأکید کرد.