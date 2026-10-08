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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۲

تأکید فرماندار تبریز بر هم‌افزایی دستگاه‌ها برای ارتقای سلامت روان

تأکید فرماندار تبریز بر هم‌افزایی دستگاه‌ها برای ارتقای سلامت روان

تبریز- فرماندار شهرستان تبریز جلسه کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگ، سلامت، زنان و خانواده شهرستان تبریز بر هم‌افزایی دستگاه‌ها برای ارتقای سلامت روان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، داود گرشاسبی صبح پنجشنبه در جلسه کارگروه تخصصی امور اجتماعی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی و همکاری مؤثر دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: مسائل اجتماعی و حوزه سلامت روان، موضوعاتی فرابخشی هستند و نمی‌توان با نگاه صرفاً دستگاهی برای آنها تصمیم‌گیری و اقدام کرد.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید با درک مسئولیت مشترک خود، ظرفیت‌ها و امکاناتشان را در کنار یکدیگر قرار دهند تا خدمات ارائه‌شده به مردم از انسجام و اثربخشی بیشتری برخوردار باشد.

فرماندار شهرستان تبریز با تأکید بر ضرورت شناخت و باور نیازهای واقعی جامعه، گفت: برای دستیابی به نتایج پایدار در حوزه سلامت روان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، باید ارتباط و همکاری بیشتری با آموزش و پرورش برقرار شود و آموزش‌های لازم از سنین مدرسه و برای نسل‌های آینده در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: در حوزه رفتارسازی و شکل‌دهی به نگرش و مهارت‌های دانش‌آموزان، لازم است برنامه‌های هدفمند، مستمر و متناسب با نیازهای آنان تدوین و اجرا شود تا دانش‌آموزان از دوران کودکی و نوجوانی با مهارت‌های زندگی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و شیوه‌های صحیح مواجهه با مسائل فردی و اجتماعی آشنا شوند.

فرماندار شهرستان تبریز همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت کارشناسان و افراد متخصص در اجرای برنامه‌های آموزشی و اجتماعی تأکید کرد و افزود: باید از حضور و مداخله افراد غیرمتخصص و فاقد مسئولیت در این حوزه جلوگیری شود تا برنامه‌ها با دقت، کیفیت و اثربخشی بیشتری اجرا شوند.

وی همچنین بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها، جلوگیری از موازی‌کاری و ایجاد سازوکار مناسب برای شناسایی، ارجاع و پیگیری افراد نیازمند حمایت تأکید کرد.

کد مطلب 6971584

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