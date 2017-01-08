آتش سوزی بامدادی در انبار پوشاک/ علت وقوع حادثه دردست بررسی است

سیدجلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزییات این حادثه آتش سوزی گفت: وقوع یک حادثه آتش سوزی در انبار پوشاک ساعت ۶:۴۱ صبح امروز به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و در پی آن ستاد فرماندهی آتش‌نشانان دو ایستگاه رابه محل حادثه در محدوده لاله‌زار خیابان ارباب جمشید اعزام کرد.

وی گفت: با حضور نجاتگران آتش نشانی در محل حادثه، مشخص شد حادثه در یک ساختمان دو طبقه قدیمی که با سقف شیروانی بود به وقوع پیوسته است از این رو آتش نشانان بلافاصله به دو گروه تقسیم شده و عملیات مهار شعله های آتش را در دستور کار خود قرار دادند.

به گفته ملکی طبقه اول این ساختمان یک کارگاه تولیدی پوشاک بوده و در طبقه دوم آن نیز انباری به مساحت بیش از ۱۵ متر مربع قرار داشته که مملو از پارچه و پوشاک بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با بیان اینکه شعله‌های آتش تمام این فضا را در بر گرفته و در حال سرایت به تولیدی‌ها و انبارهای مجاور بود، گفت: وجود سقف شیروانی عملیات آتش‌نشانان را با سختی‌هایی روبه‌رو کرده بود و آتش نشانان برای جلوگیری از گسترش آتش به واحدهای مجاور مجبور به تخریب سقف و انجام عملیات اطفای حریق شدند.

ملکی گفت: خوشبختانه این حادثه هیچ مورد مصدوم و فوتی نداشته اما خسارات وارده آن سنگین برآورد شده است.

وی افزود: علت این حادثه از سوی کارشناسان آتش‌نشانی در حال بررسی است، اظهار کرد: آتش‌نشانان پس از ایمن‌سازی محل در ساعت ۸ صبح امروز به عملیات خود خاتمه دادند.