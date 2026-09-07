به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه برگزاری رویداد دانشآموزی «سفیران عتبات» در تبریز، نشست هماندیشی مسئولان ستاد بازسازی عتبات عالیات با لیلا بنام مسئول امور بانوان استانداری آذربایجان شرقی ظهر دوشنبه برگزار شد.
در این نشست، بر ضرورت برنامهریزی هدفمند برای جذب، آموزش و شبکهسازی دانشآموزان علاقهمند به معارف اهلبیت(ع) تأکید شد و ظرفیتهای فرهنگی و تربیتی این رویداد مورد بررسی قرار گرفت.
مسئول امور بانوان استانداری آذربایجان شرقی با تقدیر از فعالیتهای ستاد بازسازی عتبات عالیات در حوزه نوجوانان، اظهار کرد: محبت اهلبیت(ع) سرمایهای ارزشمند در حوزه فرهنگی و تربیتی است و باید از ظرفیت آن برای ارتباط مؤثر با نسل نوجوان استفاده کرد.
بنام افزود: رویداد «سفیران عتبات» میتواند با ایجاد زمینه مشارکت دانشآموزان و تقویت ارتباط آنان با معارف اهلبیت(ع)، به الگویی موفق و قابل تکرار در مدارس تبدیل شود.
در ادامه این نشست، مسئولان ستاد بازسازی عتبات عالیات گزارشی از فعالیتهای این مجموعه ارائه کردند و از اجرای طرح «کادرسازی سفیران عتبات» خبر دادند؛ طرحی که با هدف شناسایی و پرورش نیروهای متعهد و آشنا با معارف اهلبیت(ع) در میان دانشآموزان دوره متوسطه طراحی شده است.
بر اساس این طرح، تبریز بهعنوان پایلوت اجرای «کادرسازی سفیران عتبات» انتخاب شده و قرار است با ایجاد شبکهای از سفیران فرهنگی در مدارس، زمینه ارتباط بیشتر نسل نوجوان با حرمهای مطهر فراهم شود.
این رویداد با مشارکت مادران و با برنامههایی از جمله استعدادیابی، نشستهای گفتوگومحور، داستانسرایی، نمایشگاههای تخصصی، آموزش سواد رسانهای و محفل انس با قرآن کریم برگزار خواهد شد.
همچنین با همکاری آموزش و پرورش، مقدمات حضور دانشآموزان از نواحی مختلف تبریز فراهم شده است و برگزارکنندگان امیدوارند این رویداد به الگویی برای اجرای برنامههای مشابه در سایر شهرستانها و ترویج فرهنگ اهلبیت(ع)، خدمت و ارادت به اعتاب مقدسه تبدیل شود.
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