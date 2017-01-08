به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه ای در قالب بخش‌های «مسابقه سینمای ۱۰۰ ثانیه‌ای ایران» شامل ۲ بخش «اصلی» و «در مسیر تجربه» در زمینه‌های مستند، داستانی، پویانمایی و «مسابقه سینمای ۱۰۰ ثانیه ای جهان» در زمینه آثار مستند، داستانی، پویانمایی طراحی شده است.

عناوین جوایز این بخش‌ها به این شرح است:

جایزه ملی سینمای ۱۰۰

جوایز بخش اصلی/ تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان جایزه نقدی به کارگردان بهترین فیلم مستند

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان جایزه نقدی به کارگردان بهترین فیلم داستانی

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان جایزه نقدی به کارگردان بهترین پویانمایی

لوح تقدیر و مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان جایزه نقدی به ۲ فیلم برگزیده مستند

لوح تقدیر و مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان جایزه نقدی به ۲ فیلم برگزیده داستانی

لوح تقدیر و مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان جایزه نقدی به ۲ برگزیده پویانمایی

لوح تقدیر و مبلغ ۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان جایزه نقدی به بهترین دستاورد فنی و تکنیکی در هر بخش

جوایز بخش مسیر تجربه/ تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان جایزه نقدی به کارگردان بهترین فیلم مستند

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان جایزه نقدی به کارگردان بهترین فیلم داستانی

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان جایزه نقدی به کارگردان بهترین پویانمایی

جایزه ویژه سینمای اخلاق/ تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و ۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان جایزه نقدی سینمای اخلاق به ۳ نفر از هنرمندان سینمای ایران که در تولیدات بلند سینمایی سال ۱۳۹۵ با پرداختن به مضامین اخلاقی و انسانی نقش بسزایی در ارتقای سینمای ایران با این مضامین داشته اند، البته فقط فیلم هایی که به نمایش عمومی رسیده باشند.

در بخش جایزه بزرگ جشنواره، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان جایزه نقدی به کارگردان بهترین فیلم جشنواره اهدا می شود.

جایزه جهانی سینمای ۱۰۰

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی معادل ۲۰۰۰ دلار به هرکدام از فیلم های برگزیده هیات داوران در هر بخش تعلق می گیرد.

یازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای با شعار «سینمای اخلاق» از ۴ تا ۶ اسفند ماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود.