تقلیل عامدانه طباطبایی از «امر بازگشت» به مفهوم ارتجاعی برگشت

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد میری سخنان دکتر سید جواد طباطبایی در سخنرانی اخیرشان را در صوت پیش رو نقد کرده است.

در این فایل صوتی میری در ۸ محور به نقد سخنان و دیدگاه سید جواد طباطبایی می پردازد. میری در این زمینه می گوید: در این گفتگو من به سخنان دکتر سید جواد طباطبایی در نشست «ایران همین جاست که ایستاده ایم» نقدهایی وارد کرده ام و گفته ام «ایران اینجا که ما هم ایستاده ایم نیز هست» و از قضا این واژه «نیز» خیلی کلیدی است و ما را در فهم آینده ایران که با تنوع و سیاستگزاری های تنوع آفرین می تواند به بالندگی دست یابد ربط وثیقی دارد.

نکته دیگر نقد طباطبایی به روشنفکری دینی به ویژه دکتر شریعتی است که به نظر می آید طباطبایی عامداً «امر بازگشت» را تقلیل به مفهوم ارتجاعی برگشت می دهد. در این مصاحبه من تلاش کرده ام با نگاهی از منظر جامعه شناسی به نقد گفتار دکتر طباطبایی بپردازم. فایل این گفتگو را در اینجا می توانید بشنوید.