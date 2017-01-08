ارائه ۱۴ میلیون خدمات قضائی توسط پلیس پیشگیری از ابتدای سال

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی معصوم بیگی در نوزدهمین جلسه کمیسیون خدمات قضائی و حقوق شهروندی گفت: حوزه خدمات قضائی حوزه گسترده ای است که توجه به آن در میزان رضایت مندی مردم نقش بسزایی دارد.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال تا کنون حدود ۱۴ میلیون خدمات قضائی اعم از ابلاغ اوراق و اجرای احکام انجام شده است، افزود: ابلاغ احضاریهها، اخطاریهها، دادخواستها، اجرای احکام جلب، توقیف اموال، فک پلمب، رفع تصرف عدوانی، معاینه و تحقیقات محلی، بخشی از اجرای احکام قضائی است که به موقع و صحیح انجام دادن آنها در افزایش رضایتمندی از کلانتریها و پاسگاهها و حقوق شهروندی دارای نقش بسزایی است که ضرورت دارد با اهتمام هرچه تمامتر در این خصوص اقدام شود.
این مقام انتظامی تمرکز بر آموزش، ارتقاء سطح توانمندی و مهارت کارکنان و استفاده از ظرفیت فناوری را برای انجام بهینه و مؤثرتر ماموریت در کلانتریها و پاسگاهها از موضوعات محوری دانست که پلیس پیشگیری به جد آنها را دردستور کار خود قرار داده است.
جانشین پلیس پیشگیری ناجا گفت: باید با شتاب بیشتری به سوی هوشمند کردن پیشگیری از جرم حرکت کنیم، که برای این موضوع پایش تصویری، توسعه سیستم هشدارهای الکترونیکی و عملیاتی کردن ظرفیتهای قانونی نیاز است.
وی ادامه داد: نصب دوربین در اماکن عمومی، تمرکز بر کانونهای جرم و پایش مستمر آن و تجهیز و هوشمند کردن خودروهای گشتی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
سردار معصومبیگی عنوان کرد : ماموریت و اثر کار نیروی انتظامی دارای میدان وسیعی است و کلانتریها در خط مقدم اجرای این ماموریت و سیستم عدالت کیفری قرار دارند و نقش آنها در موفقیت سازمان بسیار محوری است. باید به طور مستمر حوزه ماموریت در این بخش رصد و مسئله یابی شود و در جلسات اندیشهورزی، کمیسیون خدمات قضائی و حقوق شهروندی پلیس پیشگیری راهکارهای مربوطه مشخص شود.
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