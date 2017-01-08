پایش سد داریان برای پیشگیری و مراقبت آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ارسلان حاتمی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری گشت مشترک مراقبت فعال بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در سد داریان خبر داد.

وی اظهار داشت: با توجه به شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشور، اکیپی با همکاری ادارات مرتبط از جمله دامپزشکی، محیط زیست و مرکز بهداشت و درمان شهرستان پاوه از مرغداری و سد داریان در این شهرستان بازدید کردند.

این مقام مسئول با تصریح اینکه در این بازدید ها هیچ گونه مورد مشکوکی مشاهده نشده است، افزود: شبکه دامپزشکی شهرستان در راستای برنامه های پیشگیرانه و با هدف مراقبت از حیات وحش و پرندگان آبزی و مهاجر این گشت مشترک را برگزار کرد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان پاوه، برگزاری کلاس های آموزشی توجیهی پیشگیری از بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در سطح شهرستان را یکی دیگر از فعالیت های شبکه دامپزشکی شهرستان عنوان کرد و گفت: در این راستا بهورزان، مسئولان خانه های بهداشت و دهیاران روستاها در یک دوره آموزشی شرکت کردند.

دکتر حاتمی ارائه آموزش های لازم در زمینه بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و نحوه همکاری با دامپزشکی، اعلام وجود خطرات بیماری های مشترک از جمله هاری و تب مالت در سطح منطقه، واکسیناسیون و مراقبت های آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را از برنامه های این دوره آموزشی بیان کرد.