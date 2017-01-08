سودان خواستار تجدید نظر دولت جدید آمریکا درخصوص خارطوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سودان تریبون، «کمال اسماعیل» وزیر امور خارجه سودان گفت: سودان تمایل عملی خود را جهت همکاری با واشنگتن در زمینه های مبارزه با تروریسم و قاچاق انسان ابراز نموده است.

وی افزود: ما تلاش کرده ایم با واشنگتن به تفاهم رسیده تا تحریم هایی که واشنگتن علیه سودان اعمال کرده است در دوره ریاست جمهوری ترامپ برداشته شود. ما انتظار داشتیم تحریم های اقتصادی اعمال شده واشنگتن علیه سودان تمدید نشود اما متاسفانه اواخر حکومت اوباما تحریم ها تمدید شد.

وی بر آمادگی خارطوم جهت همکاری با دولت جدید امریکا برای رسیدن به اهداف مشروع دولت سودان تاکید کرد و گفت: ما امیدواریم وزارت امور خارجه جهت بهبود روابط امریکا و سودان به موفقیت هایی نائل شود.

گفتنی است که دولت سودان از سال 1997 تحت تحریم دولت امریکا بوده و در لیست کشورهای حامی تروریسم قرار دارد. در ماه اکتبر سال گذشته «باراک اوباما» رئیس جمهور امریکا بار دیگر تحریم های اقتصادی علیه سودان را برای یک سال دیگر تمدید کرد و گفت: اقدامات و سیاست های دولت سودان تهدیدی برای امنیت و منافع ملی امریکاست.