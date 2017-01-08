مهدی مهدیان طراح پوستر نهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بنیاد «گرافیس» هر سال در رشته های مختلف هنری از جمله عکاسی و طراحی لوگو و پوستر و... کتابی چاپ و آثار برگزیده را در آن کتاب منتشر می کند. در کتاب ۲۰۱۷ یک اثر از من و یک اثر از تورج صابری‌وند منتشر شد که در آن مشخص شده من نشان نقره جایزه سالانه‌ «گرافیس» را دریافت کرده ام و تورج صابری وند نیز مورد تقدیر قرار گرفته است.

وی ادامه داد: اثری که از من در این کتاب منتشر شده با اسم «گستره معنا»، پوستری است که برای سینما گالری ملت و برای نمایشگاه منتخبی از آثار خوشنویسی ارائه شده بود.

به گفته وی، مرکز موسسه «گرافیس» در سال ۱۹۸۶ به نیویورک منتقل شد و از آن سال تا کنون این موسسه به ریاست مارتین پدرسن به عرضه و انتشار سالانه بهترین آثار هنرمندان جهان مشغول است.

پوسترهای دوره های قبل جشنواره تجسمی حاشیه داشتند

مهدیان که طراحی پوستر نهمین جشنواره تجسمی فجر را به عهده داشته درباره طراحی این پوستر گفت: در اکثر دوره های قبلی پوسترهای این جشنواره دچار حاشیه شده بود که بیشتر این حاشیه ها در جمع طراحان مطرح شده است. امسال فراخوانی برای طراحی پوستر داده شد که با وجود آنکه برگزارکنندگان جشنواره سه اثر را به عنوان آثار برتر معرفی کردند اما اعلام کردند هیچ کدام رضایتشان را جلب نکرده و به عنوان پوستر جشنواره مورد استفاده قرار نمی گیرد و پس از آن این پوستر را به من سفارش دادند.

وی ادامه داد: من در طراحی این پوستر مانند همیشه چند اثر ارائه دادم اما در نهایت محدودیتی برای من گذاشتند که نماد و لوگوی جشنواره را به عنوان عنصر اصلی پوستر مورد استفاده قرار دهم که همان درختی است که عنصر بصری اصلی پوستر است. این امر گرچه برای من یک محدودیت بود اما سعی کردم به سهم خودم ایرادهای دوره های قبل جشنواره در طراحی پوستر را برطرف کنم.

این طراح در توضیح بیشتر طرح خود بیان کرد: در شکل برگ ها ۹ برگ را به شکل چشم طراحی کردم که هم نشان‌دهنده نهمین دوره جشنواره باشد و هم اشاره ای به جشنواره ای داشته باشد که هنری دیداری است. همچنین آنها را به رنگ طلایی که از رنگ های اصلی ایرانی است طراحی کردم. در واقع سعی نکردم کار عجیبی انجام دهم بلکه بیشتر به دنبال این بودم که کار سلامتی باشد. ضمن اینکه در پس زمینه هم از عناصر بصری فرهنگ ایرانی سود بردم که به همین منظور دو رنگ قرمز و طلایی استفاده شده که در کتاب آرایی های ایرانی به شدت مورد استفاده قرار می گیرد.