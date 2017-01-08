به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه شاهدایی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: ایران دارای ظرفیت تولید بیش از ۶۴ میلیون تن محصولات صنایع پتروشیمی است که ۴۰ میلیون تن آن در مدار تولید قرار دارد.
وی از افزایش ظرفیت تولید صنایع پتروشیمی کشور به بالای ۱۰۰ میلیون تن تا پنج سال آینده خبر داد و اضافه کرد: با به تولید رسیدن صنایع جدید پتروشیمی، ظرفیت تولید محصول این صنایع در کشور در سال جاری به بیش از ۵۰ میلیون تن افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از صدور ۱۰ میلیون تن محصولات پتروشیمی کشور با ارزش ۹ میلیارد دلار طی ۹ ماه ابتدایی امسال خبر داد و بیان کرد: ۸۰ نوع محصول صنایع پتروشیمی صادر میشود.
وی همچنین با اشاره به برگزاری نمایشگاه و همایش بینالمللی نفت و انرژی با رویکرد فرصتهای سرمایهگذاری در کیش، افزود: این نمایشگاه ۲۲ دیماه برگزار میشود و آخرین فرصتها و ظرفیتهای سرمایهگذاری و سرمایهپذیری پتروشیمی بر اساس ظرفیتهای ایران در حوزه صنایع پتروشیمی ارائه میشود.
شاهدایی با اشاره به پیشتازی مجتمعهای پتروشیمی در جلوگیری از خامفروشی، ادامه داد: جلوگیری از خامفروشی یکی از مهمترین برنامهها در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است و نقش مهمی در افزایش تولید و اشتغال و بهبود صادرات غیرنفتی دارد.
معاون وزیر نفت با اشاره به استقرار زیرساختهای مهم در عرصه نفت، گاز و پتروشیمی در استان بوشهر، بیان کرد: طرحهای بسیار مهمی در حوزه پتروشیمی در استان بوشهر به مرحله اجرا درآمده است.
وی با اشاره به افتتاح پنج پتروشیمی در استان بوشهر تا پایان سال جاری، افزود: فاز دوم مجتمع پتروشیمی کاویان در عسلویه دهه فجر امسال با تولید یک میلیون تن الفین افتتاح میشود.
شاهدایی همچنین از راهاندازی فاز دوم مجتمع پتروشیمی مروارید در دهه فجر امسال با ظرفیت تولید ۵۵۰ هزار تن منو ایلن گلایکول، دیاتیلن گلایکول و تریاتیلن گلایکول، گفت: فاز نخست واحد پتروشیمی انتخاب در عسلویه با تولید ۲۵۰ هزار تنی پلیاستایرن دهه فجر افتتاح میشود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به افتتاح پتروشیمی تخت جمشید در عسلویه با ظرفیت تولید ۵۰ هزار تن پلی استایلن در دهه فجر، ادامه داد: فاز سوم فاز سوم پتروشیمی پردیس با ظرفیت تولید یک میلیون تن اوره تا پایان سال افتتاح میشود.
وی در ادامه از افتتاح سه طرح جدید دیگر تا اوایل سال آینده در سایت ۲ منطقه ویژ اقتصادی و انرژی پارس خبر داد و اظهار داشت: از جمله این طرحها میتوان به طرحهای توسعهای واحدهای پتروشیمی بوشهر و مرجان اشاره کرد.
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