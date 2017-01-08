۲۳۵ روستای مرزی خراسان جنوبی درگیر مهاجرت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل اسماعیلی بعد از ظهر یکشنبه در سومین کارگروه پیش بینی و پیشگیری از بافت های ناکارآمد ستاد بازآفرینی شهری استان اظهار کرد: در حال حاضر مسئله مهاجرت از شهرستان های مرزی به سمت مرکز استان در حال افزایش است.

وی با اشاره به روند رو به رشد مهاجرت از چهار شهرستان مرزی سربیشه، درمیان، نهبندان و زیرکوه، بیان کرد: در حال حاضر حدود ۷۹ روستا از روستاهای بالای ۲۰ خانوار بخش درح و مرکزی شهرستان سربیشه درگیر با موضوع مهاجرت هستند.

کارشناس دفتر روستایی استانداری خراسان جنوبی همچنین به مهاجرت از ۵۹ روستا، بخش گزیک و قهستان شهرستان درمیان اشاره کرد و گفت: در شهرستان مرزی نهبندان نیز از حدود ۴۴ روستای بالای ۲۰ خانوار شاهد افزایش روز به روز مهاجرت هستند.

اسماعیلی ادامه داد: همچنین بررسی ها نشان می دهد که ۵۳ روستای بالای ۲۰ خانوار بخش شاسکوه و مرکزی شهرستان زیرکوه نیز درگیر با مسئله مهاجرت هستند که باید برای این روستاها چاره ای اندیشیده شود.

وی با تأکید بر اینکه چهار شهرستان مرزی خالی از سکنه می شود، عنوان داشت: به عنوان مثال فاصله مرکز شهرستان نهبندان از مرز کمتر از ۲۰۰ کیلومتر بوده که یک تهدید امنیتی برای استان است.

تثبیت جمعیت در روستاها باید اولویت نخست باشد

معاون دفتر امور شهری استانداری خراسان جنوبی نیز در این جلسه بر لزوم تثبیت جمعیت در روستاها تأکید کرد و گفت: برای مقابله با مسئله مهاجرت باید اولویت نخست تثبیت جمعیت در روستاهای مرزی و با جمعیت بالای ۲۰ خانوار باشد.

علیرضا صفری با بیان اینکه بعد از تثبیت جمعیت می توان در بخش توانمندسازی، حرفه آموزی و سایر خدمات برنامه ریزی کرد، عنوان داشت: چنانچه بدون برنامه ریزی و چشم انداز به حرفه آموزی و ایجاد اشتغال در روستاها اقدام کنیم ممکن است در آینده نه تنها مشکلی از منطقه حل نکند بلکه سربار منطقه نیز باشد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در حال حاضر امکان کشت و ایجاد صنایع فرآوری زرشک و زعفران در برخی از مناطق وجود دارد اما با وجود خشکسالی ها و افت محصول در چند سال آینده هیچ تضمینی برای برداشت محصول وجود ندارد.

معاون دفتر امور شهری استانداری خراسان جنوبی بیان داشت: در همین راستا نیاز است در وهله نخست روستاهایی که درگیر با مهاجرت هستند شناسایی و به اقتضای نوع مهاجرت برای توانمندسازی و اشتغال آن ها برنامه ریزی کنیم.