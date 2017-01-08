اظهارات ترامپ درباره زنان غیرقابل قبول است/ تعهدآمریکا به ناتو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اِسکای نیوز، «ترزا می» نخست وزیر انگلیس امروز و پیش از دیدار با رئیس جمهور منتخب آمریکا در بهار سال جاریِ میلادی، در اظهاراتی گفت که سخنان «دونالد ترامپ» درباره زنان، قابل قبول نیست.

وی در ادامه افزود: البته باید یادآوری کنم که روابط میان دو کشور بسیار فراتر از روابط میان دو فرد به عنوان رئیس جمهور و نخست وزیر است.

نخست وزیر انگلیس در مصاحبه با شبکه خبری اسکای نیوز از اظهارات توهین آمیز ترامپ درباره زنان انتقاد کرد؛ اما در ادامه تصریح کرد که ترامپ پیشتر از وی عذرخواهی کرده است.

در بخش دیگری از این مصاحبه، «ترزا می» نخست وزیر انگلیس تأکید کرد که به عقیده وی آمریکا علیرغم انتقادهای ترامپ به ناتو، کاملاً به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) پایبند خواهد بود.

لازم به ذکر است دفتر نخست وزیر انگلیس ۳ روز پیش اخبار منتشره پیرامون دیدار «ترزا می» با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا در بهار سال جاری میلادی را تأئید کرده بود.