لندن پیشنهاد ترامپ برای سفیر شدن «فاراژ» در واشنگتن را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، دفتر «ترزا می» نخست وزیر انگلیس از رد پیشنهاد رئیس جمهور منتخب آمریکا برای گماردن «نایجل فاراژ» (Nigel Farage) به تصدی سفیر لندن در واشنگتن خبر داد.

به گزارش این رسانه، پس از اینکه ترامپ با شکستن رویه دیپلماتیکِ معمول، ادعا کرد که بسیاری از مردم می خواهند ببینند به فاراژ نقش برجسته ای داده شده است، دفتر نخست وزیر انگلیس با صدور بیانیه ای اعلام کرد که «جای خالی برای این پُست وجود ندارد»، چرا که پیشتر فَرد مورد نظر در این تصدی انتخاب شده است.

به گزارش ایندیپندنت، با توجه به اینکه پیشتر دیدگاه برخورداریِ رهبر موقتِ حزب «یوکیپ» (Ukip، حزب استقلال انگلیس) از هرگونه تصدی دیپلماتیک رد شده بود؛ مداخله رئیس جمهور جدید آمریکا برای مسؤلین انگلیس ناخوشایند به شمار آمده است.

سخنگوی دفتر نخست وزیر انگلیس در این بیانیه اعلام کرد: جای خالی نداریم. برای آمریکا سفیری بسیار عالی را درنظر گرفته ایم.

لازم به ذکر است، رهبر موقت حزب «یوکیپ» به دنبال اعلام پیروزی رئیس جمهور منتخب به سرعت به نیویورک رفته و با دونالد ترامپ دیدار کرده بود.