«ترزا می» در دیدار با ترامپ بر حمایت از برجام تأکید می‌ کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سخنگوی نخست وزیر انگلیس امروز اعلام کرد که «ترزا می» قصد دارد در جریان سفر خود به آمریکا درباره توافق تجارت آزاد و نیز حمایت خود از توافق هسته ایِ ۱۴ جولای ۲۰۱۵ (۲۳ تیرماه ۱۳۹۴) میان ایران و کشورهای ۱+۵ موسوم به «برجام» با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب این کشور رایزنی کند.

سخنگوی «ترزا می» نخست وزیر انگلیس در این باره گفت: نخست وزیر تصمیم دارد تا به صورت کاملاً شفافی درباره مزایای توافق تجارت آزاد و بررسی راه های تقویت و تحکیم آن با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا به رایزنی بپردازد.

وی در ادامه تصریح کرد که «ترزا می» همچنین در نظر دارد تا به ترامپ اعلام کند که حمایت کننده قدرتمند توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ میان ایران و کشورهای ۱+۵ است.

لازم به ذکر است، «ترزا می» نخست وزیر انگلیس روز جمعه هفته جاری ۲۷ ژانویه (۸ بهمن ماه) به عنوان نخستین رهبر یک کشور خارجی خواهد بود که پس از برگزاری مراسم تحلیف ترامپ، با وی دیدار می کند.