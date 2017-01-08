به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری عصر یکشنبه در بازدید معاون وزیر نفت از منطقه ویژه اقتصادی شمال استان بوشهر در شهرستان دیلم اظهار داشت: گامهای بسیار مهمی در راستای توسعه صنایع در استان بوشهر برداشته شده است.
وی به برخی از پروژههای در دست اجرا در استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: توسعه صنایع پائیندستی نفت و گاز و پتروشیمی در استان بوشهر یکی از برنامههای مهم است.
استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: توسعه این صنایع نقش بسیار مهمی در جلوگیری از خامفروشی دارد و به دنبال ایجاد و راهاندازی این صنایع شاهد بهبود وضعیت اشتغال در استان نیز خواهیم بود.
سالاری با اشاره به موقعیت مناسب منطقه ویژه اقتصادی شمال استان در شهرستان دیلم بیان کرد: موافقت اولیه برای انشعاب گاز به این منطقه به میزان ۲۰ میلیون مترمکعب از وزارت نفت بهصورت رسمی ابلاغ شده است.
وی با اشاره به اینکه این منطقه از اولویتهای دولت در استان بوشهر است، خاطرنشان کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران حمایت ویژهای از منطقه ویژه اقتصادی شمال استان دارد.
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